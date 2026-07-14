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Передача Киеву лицензии на Patriot грозит утечкой секретной информации США - РИА Новости, 14.07.2026
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01:12 14.07.2026
Передача Киеву лицензии на Patriot грозит утечкой секретной информации США

Кавана: передача Украине лицензии на Patriot создаст риск утечки данных

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Передача Украине лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot потребует раскрытия чувствительных американских военных технологий.
  • Существует риск утечки секретных данных при передаче лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.
  • Дженнифер Кавана усомнилась в возможности обеспечить необходимый уровень безопасности секретных данных при передаче лицензии Киеву.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Передача Украине лицензии на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot потребует раскрытия чувствительных американских военных технологий и создаст риск утечки секретных данных, сообщила РИА Новости директор по военному анализу исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.
Президент США Дональд Трамп 8 июля на встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре допустил, что Соединенные Штаты передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для 3PK Patriot.
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"Риск того, что строго засекреченные американские военные технологии могут быть скомпрометированы, достаточно высок", - сказала собеседница агентства.
Кавана отметила, что требования к защите подобных технологий крайне строги, и усомнилась в том, что при передаче Киеву лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot получится обеспечить необходимый уровень безопасности секретных данных.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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