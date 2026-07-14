Передача Киеву лицензии на Patriot грозит утечкой секретной информации США

Краткий пересказ от РИА ИИ Передача Украине лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot потребует раскрытия чувствительных американских военных технологий.

Существует риск утечки секретных данных при передаче лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

Дженнифер Кавана усомнилась в возможности обеспечить необходимый уровень безопасности секретных данных при передаче лицензии Киеву.

ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Передача Украине лицензии на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot потребует раскрытия чувствительных американских военных технологий и создаст риск утечки секретных данных, сообщила РИА Новости директор по военному анализу исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.

Президент США Дональд Трамп 8 июля на встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре допустил, что Соединенные Штаты передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для 3PK Patriot.

"Риск того, что строго засекреченные американские военные технологии могут быть скомпрометированы, достаточно высок", - сказала собеседница агентства.

Кавана отметила, что требования к защите подобных технологий крайне строги, и усомнилась в том, что при передаче Киеву лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot получится обеспечить необходимый уровень безопасности секретных данных.