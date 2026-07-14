Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль с новым экипажем МКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-29".
- На борту находятся два космонавта "Роскосмоса" и один астронавт НАСА.
- Миссия на МКС продлится 261 сутки.
- Она будет включать два выхода в открытый космос.
БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-29", на котором двое россиян и один американец летят на Международную космическую станцию.
Ракета оторвалась от стартового стола на Байконуре в 17:48 мск. Как объявил диктор на наблюдательном пункте, корабль отделился от третьей ступени ракеты и вышел на орбиту. Теперь ему предстоит самостоятельный полет к МКС, стыковка запланирована в 20:56 мск.
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В экипаже — космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Для Дуброва и Кикиной это второй полет в карьере, для Менона — первый.
Продолжительность их миссии на станции должна составить 261 сутки. В российской программе — 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.
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