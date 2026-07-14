Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль с новым экипажем МКС

БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-29", на котором двое россиян и один американец летят на Международную космическую станцию.

Продолжительность их миссии на станции должна составить 261 сутки. В российской программе — 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.