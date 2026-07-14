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Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль с новым экипажем МКС - РИА Новости, 14.07.2026
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Наука
 
17:59 14.07.2026 (обновлено: 18:32 14.07.2026)
Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль с новым экипажем МКС

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту "Союз МС-29" с россиянами и американцем

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-29".
  • На борту находятся два космонавта "Роскосмоса" и один астронавт НАСА.
  • Миссия на МКС продлится 261 сутки.
  • Она будет включать два выхода в открытый космос.
БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-29", на котором двое россиян и один американец летят на Международную космическую станцию.
Ракета оторвалась от стартового стола на Байконуре в 17:48 мск. Как объявил диктор на наблюдательном пункте, корабль отделился от третьей ступени ракеты и вышел на орбиту. Теперь ему предстоит самостоятельный полет к МКС, стыковка запланирована в 20:56 мск.
Член основного экипажа 75-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Роскосмоса Петр Дубров во время предполетной пресс-конференции экипажа корабля Союз МС-29. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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В экипаже — космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Для Дуброва и Кикиной это второй полет в карьере, для Менона — первый.
Продолжительность их миссии на станции должна составить 261 сутки. В российской программе — 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.
Член основного экипажа 75-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Роскосмоса Анна Кикина во время предполетной пресс-конференции экипажа корабля Союз МС-29. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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