Ракета, на которой новый экипаж отправится на МКС, стартовала с Байконура

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29", на борту которого экипаж из двух россиян и американца, стартовала с Байконура.
- Корабль "Союз МС-29" сделает два оборота вокруг Земли и пристыкуется к МКС в 20:56 по московскому времени.
- Продолжительность новой миссии составит 261 сутки, в российской программе запланировано 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29", на котором экипаж из двух россиян и американца отправится на Международную космическую станцию, стартовала с Байконура, передает корреспондент РИА Новости.
В корабле на МКС летят космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Через 8 минут 49 секунд после старта она выведет корабль на орбиту, он сделает два оборота вокруг Земли и пристыкуется к станции в 20.56 мск.
На МКС пополнение встретят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Кристофер Уильямс, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.
Продолжительность новой миссии, как ожидается, составит 261 сутки. В российской программе – 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.
Дубров и Кикина второй раз летят на МКС, у Менона дебют.