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Ракета, на которой новый экипаж отправится на МКС, стартовала с Байконура - РИА Новости, 14.07.2026
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17:50 14.07.2026 (обновлено: 18:50 14.07.2026)
Ракета, на которой новый экипаж отправится на МКС, стартовала с Байконура

РИА Новости: ракета Союз-2.1а с экипажем из России и США стартовала с Байконура

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29" с космодрома Байконур. 14 июля 2026
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-29 с космодрома Байконур. 14 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29" с космодрома Байконур. 14 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29", на борту которого экипаж из двух россиян и американца, стартовала с Байконура.
  • Корабль "Союз МС-29" сделает два оборота вокруг Земли и пристыкуется к МКС в 20:56 по московскому времени.
  • Продолжительность новой миссии составит 261 сутки, в российской программе запланировано 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29", на котором экипаж из двух россиян и американца отправится на Международную космическую станцию, стартовала с Байконура, передает корреспондент РИА Новости.
В корабле на МКС летят космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Через 8 минут 49 секунд после старта она выведет корабль на орбиту, он сделает два оборота вокруг Земли и пристыкуется к станции в 20.56 мск.
На МКС пополнение встретят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Кристофер Уильямс, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.
Продолжительность новой миссии, как ожидается, составит 261 сутки. В российской программе – 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.
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Байконур (город)ЗемляПетр ДубровАнна КикинаСергей Кудь-СверчковЕвропейское космическое агентствоНАСАРоскосмос
 
 
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