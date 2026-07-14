Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29" с космодрома Байконур. 14 июля 2026

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29" с космодрома Байконур. 14 июля 2026

Ракета, на которой новый экипаж отправится на МКС, стартовала с Байконура

Краткий пересказ от РИА ИИ Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29", на борту которого экипаж из двух россиян и американца, стартовала с Байконура.

Корабль "Союз МС-29" сделает два оборота вокруг Земли и пристыкуется к МКС в 20:56 по московскому времени.

Продолжительность новой миссии составит 261 сутки, в российской программе запланировано 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29", на котором экипаж из двух россиян и американца отправится на Международную космическую станцию, стартовала с Байконура, передает корреспондент РИА Новости.

В корабле на МКС летят космонавты " Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Через 8 минут 49 секунд после старта она выведет корабль на орбиту, он сделает два оборота вокруг Земли и пристыкуется к станции в 20.56 мск.

На МКС пополнение встретят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Кристофер Уильямс, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

Продолжительность новой миссии, как ожидается, составит 261 сутки. В российской программе – 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.