Выявляемость рака на нулевой и первой стадиях достигла 51,5% в Подмосковье

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Выявляемость рака на нулевой и первой стадиях составила 51,5% в Подмосковье за шесть месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе продолжается системная работа по раннему выявлению онкологических заболеваний. Благодаря развитию профилактических программ, совершенствованию диагностики и повышению доступности обследований все больше случаев рака удается выявить на начальных стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

"Ранняя диагностика остается одним из ключевых факторов успешного лечения онкологических заболеваний. За шесть месяцев этого года доля случаев, выявленных на нулевой и первой стадиях, составила 51,5%", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.