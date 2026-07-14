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На Украине бывших осужденных уравняли в правах в ВСУ с остальными военными - РИА Новости, 14.07.2026
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16:40 14.07.2026 (обновлено: 16:50 14.07.2026)
На Украине бывших осужденных уравняли в правах в ВСУ с остальными военными

В Раде приняли закон, уравнивающий бывших осужденных в ВСУ с остальными военными

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Верховной рады приняли закон, уравнивающий военнослужащих ВСУ из числа бывших осужденных с остальными военными.
  • Закон гарантирует военнослужащим ВСУ из числа бывших осужденных ежегодные отпуска, расширение доступа к лечению после ранений и возможность перевода в тыловые части или военкоматы по состоянию здоровья.
  • Судимым женщинам, которые сейчас служат в ВСУ, будут предоставлять декретный отпуск.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Депутаты Верховной рады приняли закон, уравнивающий военнослужащих ВСУ из числа бывших осужденных с остальными военными.
На заседании Верховной рады, которое транслировал YouTube-канал телеканала "Рада", депутаты приняли закон о внесении изменений в законы Украины о прохождении военной службы лицами, уволенными условно-досрочно от отбывания наказания для службы в ВСУ.
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"Документ устраняет правовое неравенство и гарантирует бойцам, пришедшим в ряды ВСУ из учреждений отбывания наказаний, те же права, что и другим военнослужащим", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского парламента.
Сообщается, что закон гарантирует этой категории граждан ежегодные отпуска, расширение доступа к лечению после ранений и возможность перевода в тыловые части или военкоматы по состоянию здоровья. Судимым женщинам, которые сейчас служат в ВСУ, будут предоставлять декретный отпуск.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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