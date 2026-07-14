На Украине бывших осужденных уравняли в правах в ВСУ с остальными военными

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Верховной рады приняли закон, уравнивающий военнослужащих ВСУ из числа бывших осужденных с остальными военными.

Закон гарантирует военнослужащим ВСУ из числа бывших осужденных ежегодные отпуска, расширение доступа к лечению после ранений и возможность перевода в тыловые части или военкоматы по состоянию здоровья.

Судимым женщинам, которые сейчас служат в ВСУ, будут предоставлять декретный отпуск.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Депутаты Верховной рады приняли закон, уравнивающий военнослужащих ВСУ из числа бывших осужденных с остальными военными.

На заседании Верховной рады , которое транслировал YouTube-канал телеканала "Рада", депутаты приняли закон о внесении изменений в законы Украины о прохождении военной службы лицами, уволенными условно-досрочно от отбывания наказания для службы в ВСУ.

"Документ устраняет правовое неравенство и гарантирует бойцам, пришедшим в ряды ВСУ из учреждений отбывания наказаний, те же права, что и другим военнослужащим", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского парламента.

Сообщается, что закон гарантирует этой категории граждан ежегодные отпуска, расширение доступа к лечению после ранений и возможность перевода в тыловые части или военкоматы по состоянию здоровья. Судимым женщинам, которые сейчас служат в ВСУ, будут предоставлять декретный отпуск.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.