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На Украине поддержали легализацию порнографии - РИА Новости, 14.07.2026
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16:39 14.07.2026 (обновлено: 17:29 14.07.2026)
На Украине поддержали легализацию порнографии

Депутаты Рады проголосовали за легализацию порнографии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект о легализации создания и распространения порнографических материалов на территории Украины.
  • Законопроект ужесточает уголовную ответственность за сбыт и распространение порнографии с участием несовершеннолетних.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект о легализации создания и распространения порнографических материалов на территории Украины, сообщает "Страна.ua".
За поддержку документа проголосовал 231 депутат, против – 8, трое воздержались.
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В то же время законопроект ужесточает уголовную ответственность за сбыт и распространение порнографии с участием несовершеннолетних.
Теперь документ ждет поправок и второго чтения.
Летом 2023 года в Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порно, предполагающий пересмотр двух статей Уголовного кодекса Украины: 301-й, которая касается ввоза, производства и распространения порнографии, и 302-й — об организации "мест разврата".
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