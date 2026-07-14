На Украине поддержали легализацию порнографии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект о легализации создания и распространения порнографических материалов на территории Украины.
- Законопроект ужесточает уголовную ответственность за сбыт и распространение порнографии с участием несовершеннолетних.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект о легализации создания и распространения порнографических материалов на территории Украины, сообщает "Страна.ua".
За поддержку документа проголосовал 231 депутат, против – 8, трое воздержались.
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В то же время законопроект ужесточает уголовную ответственность за сбыт и распространение порнографии с участием несовершеннолетних.
Теперь документ ждет поправок и второго чтения.
Летом 2023 года в Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порно, предполагающий пересмотр двух статей Уголовного кодекса Украины: 301-й, которая касается ввоза, производства и распространения порнографии, и 302-й — об организации "мест разврата".
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