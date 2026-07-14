На Украине поддержали легализацию порнографии

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект о легализации создания и распространения порнографических материалов на территории Украины, сообщает "Страна.ua".

В то же время законопроект ужесточает уголовную ответственность за сбыт и распространение порнографии с участием несовершеннолетних.