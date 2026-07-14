Депутаты Рады поддержали продление мобилизации на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Рады проголосовали за продление военного положения и мобилизации на 90 дней.

Их объявили в феврале 2022 года.

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины во вторник проголосовали за закон о продлении мобилизации на 90 дней.

Ранее во вторник депутаты Рады проголосовали за продление военного положения еще на 90 дней.

"За" решение продлить мобилизацию на Украине проголосовали 311 депутатов. Заседание украинского парламента транслировал YouTube-канал телеканала "Рада",

В понедельник Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине со 2 августа еще на 90 дней. Соответствующие документы, опубликованные на сайте Рады.