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Депутаты Рады поддержали продление мобилизации на Украине - РИА Новости, 14.07.2026
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13:47 14.07.2026
Депутаты Рады поддержали продление мобилизации на Украине

Депутаты Рады поддержали продление мобилизации на Украине на 90 дней

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Рады проголосовали за продление военного положения и мобилизации на 90 дней.
  • Их объявили в феврале 2022 года.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины во вторник проголосовали за закон о продлении мобилизации на 90 дней.
Ранее во вторник депутаты Рады проголосовали за продление военного положения еще на 90 дней.
"За" решение продлить мобилизацию на Украине проголосовали 311 депутатов. Заседание украинского парламента транслировал YouTube-канал телеканала "Рада",
В понедельник Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине со 2 августа еще на 90 дней. Соответствующие документы, опубликованные на сайте Рады.
Режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Игорь Клименко - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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