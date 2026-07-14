Рада продлила действие военного положения на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Парламент Украины продлил действие военного положения в стране еще на 90 дней.
- За продление военного положения проголосовали 313 депутатов.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Парламент Украины продлил действие военного положения в стране еще на 90 дней.
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине планируют продлить еще на 90 дней.
На заседании парламента, которое транслировал YouTube-канал телеканала "Рада", решение продлить военное положение проголосовали 313 депутатов.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор их действие многократно продлевалось.