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ПВО Кувейта отражает воздушную атаку - РИА Новости, 14.07.2026
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19:01 14.07.2026 (обновлено: 19:04 14.07.2026)
ПВО Кувейта отражает воздушную атаку

Генштаб Кувейта: силы ПВО отрадают воздушную атаку

© РИА Новости / А. Игнатов | Перейти в медиабанкВид на город Эль-Кувейт
Вид на город Эль-Кувейт - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / А. Игнатов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают воздушную атаку на территорию страны.
  • Военные призвали население соблюдать инструкции властей по обеспечению безопасности.
ДОХА, 14 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают воздушную атаку на территорию страны, сообщил генеральный штаб армии Кувейта в социальной сети Х.
"В настоящее время вооруженные силы ведут огонь по вражеским воздушным целям в воздушном пространстве Кувейта", - отмечается в сообщении генштаба.
Военные призвали население соблюдать инструкции властей по обеспечению безопасности.
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