ПВО Кувейта отражает воздушную атаку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают воздушную атаку на территорию страны.
- Военные призвали население соблюдать инструкции властей по обеспечению безопасности.
ДОХА, 14 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают воздушную атаку на территорию страны, сообщил генеральный штаб армии Кувейта в социальной сети Х.
"В настоящее время вооруженные силы ведут огонь по вражеским воздушным целям в воздушном пространстве Кувейта", - отмечается в сообщении генштаба.
Военные призвали население соблюдать инструкции властей по обеспечению безопасности.