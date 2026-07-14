В Ростовской области отразили воздушную атаку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отражена воздушная атака на Ростовскую область.
- БПЛА уничтожены в Неклиновском и Веселовском районах, пострадавших нет.
ВОЛГОГРАД, 14 июл – РИА Новости. Отражена воздушная атака на Ростовскую область, БПЛА уничтожены в двух районах, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Только что отражена воздушная атака на Ростовскую область. БПЛА уничтожены в Неклиновском и Веселовском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал он своем канале на платформе "Макс".
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