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В Ростовской области отразили воздушную атаку - РИА Новости, 14.07.2026
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11:48 14.07.2026
В Ростовской области отразили воздушную атаку

Слюсарь: в Ростовской области отразили воздушную атаку

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отражена воздушная атака на Ростовскую область.
  • БПЛА уничтожены в Неклиновском и Веселовском районах, пострадавших нет.
ВОЛГОГРАД, 14 июл – РИА Новости. Отражена воздушная атака на Ростовскую область, БПЛА уничтожены в двух районах, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Только что отражена воздушная атака на Ростовскую область. БПЛА уничтожены в Неклиновском и Веселовском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал он своем канале на платформе "Макс".
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