Путин поздравил российскую сборную с победой на олимпиаде по физике

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поздравил российскую команду с выступлением на Международной олимпиаде по физике.

Все участники сборной России завоевали золотые медали на 56-й Международной олимпиаде по физике среди школьников в Колумбии.

Путин отметил, что успех участников — это заслуженная награда за упорный труд и целеустремленность.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российскую команду с выступлением на Международной олимпиаде по физике, отметив, что такой успех участников - это заслуженная награда за упорный труд, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили, что все участники сборной России завоевали золотые медали на 56-й Международной олимпиаде по физике среди школьников, которая проходила в Колумбии

"Уважаемые Александр Сергеевич, Ярослав Андреевич, Богдан Марианович, Артем Евгеньевич, Иван Андреевич! Поздравляю вас с триумфальным выступлением на Международной олимпиаде по физике. Отрадно, что все участники российской команды достойно выдержали серьезную конкуренцию, в честной, бескомпромиссной интеллектуальной борьбе завоевали медали высшей пробы... И конечно, особые слова признательности вашим наставникам, родным, товарищам и друзьям – всем, кто помогает вам добиваться таких впечатляющих результатов", - говорится в поздравительной телеграмме

Президент также отметил, что такой яркий успех участников - это заслуженная награда за упорный труд и целеустремленность, уверенность в знаниях и победный настрой.