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Путин поздравил российскую сборную с победой на олимпиаде по физике - РИА Новости, 14.07.2026
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16:47 14.07.2026
Путин поздравил российскую сборную с победой на олимпиаде по физике

Путин поздравил сборную России с победой на Международной олимпиаде по физике

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил российскую команду с выступлением на Международной олимпиаде по физике.
  • Все участники сборной России завоевали золотые медали на 56-й Международной олимпиаде по физике среди школьников в Колумбии.
  • Путин отметил, что успех участников — это заслуженная награда за упорный труд и целеустремленность.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российскую команду с выступлением на Международной олимпиаде по физике, отметив, что такой успех участников - это заслуженная награда за упорный труд, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее в пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили, что все участники сборной России завоевали золотые медали на 56-й Международной олимпиаде по физике среди школьников, которая проходила в Колумбии.
"Уважаемые Александр Сергеевич, Ярослав Андреевич, Богдан Марианович, Артем Евгеньевич, Иван Андреевич! Поздравляю вас с триумфальным выступлением на Международной олимпиаде по физике. Отрадно, что все участники российской команды достойно выдержали серьезную конкуренцию, в честной, бескомпромиссной интеллектуальной борьбе завоевали медали высшей пробы... И конечно, особые слова признательности вашим наставникам, родным, товарищам и друзьям – всем, кто помогает вам добиваться таких впечатляющих результатов", - говорится в поздравительной телеграмме.
Президент также отметил, что такой яркий успех участников - это заслуженная награда за упорный труд и целеустремленность, уверенность в знаниях и победный настрой.
"Желаю новых достижений и воплощения в жизнь намеченных планов", - заключил Путин.
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