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Президент России Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время встречи

Президент России Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время встречи

Глава Якутии подарил Путину нож от участников СВО из республики

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Якутии Айсен Николаев передал президенту России Владимиру Путину якутский нож от имени участников СВО.

На ноже была выгравирована надпись "Верховному Главнокомандующему от воинов-якутян".

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев передал президенту РФ Владимиру Путину якутский нож от имени участников СВО с выгравированной надписью "Верховному Главнокомандующему от воинов-якутян".

Президент во вторник встретился в Кремле с главой Якутии.

"Вот как раз от имени воинов-якутян – якутский нож, они попросили передать, в том числе Андрей Григорьев, которого Вы знаете, там написали: "Верховному Главнокомандующему от воинов-якутян". Настоящий якутский нож", - сказал Николаев в ходе встречи с российским лидером.