Рейтинг@Mail.ru
Глава Якутии подарил Путину нож от участников СВО из республики - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 14.07.2026
Глава Якутии подарил Путину нож от участников СВО из республики

Николаев передал в подарок Путину якутский нож от участников СВО из Якутии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время встречи
Президент России Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Якутии Айсен Николаев передал президенту России Владимиру Путину якутский нож от имени участников СВО.
  • На ноже была выгравирована надпись "Верховному Главнокомандующему от воинов-якутян".
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев передал президенту РФ Владимиру Путину якутский нож от имени участников СВО с выгравированной надписью "Верховному Главнокомандующему от воинов-якутян".
Президент во вторник встретился в Кремле с главой Якутии.
"Вот как раз от имени воинов-якутян – якутский нож, они попросили передать, в том числе Андрей Григорьев, которого Вы знаете, там написали: "Верховному Главнокомандующему от воинов-якутян". Настоящий якутский нож", - сказал Николаев в ходе встречи с российским лидером.
Президент в свою очередь поблагодарил за подарок.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Путин указал на спад прямых инвестиций в экономику Якутии
Вчера, 14:24
 
РоссияВладимир ПутинАйсен Николаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала