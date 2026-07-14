Глава Якутии подарил Путину нож от участников СВО из республики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Якутии Айсен Николаев передал президенту России Владимиру Путину якутский нож от имени участников СВО.
- На ноже была выгравирована надпись "Верховному Главнокомандующему от воинов-якутян".
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев передал президенту РФ Владимиру Путину якутский нож от имени участников СВО с выгравированной надписью "Верховному Главнокомандующему от воинов-якутян".
Президент во вторник встретился в Кремле с главой Якутии.
"Вот как раз от имени воинов-якутян – якутский нож, они попросили передать, в том числе Андрей Григорьев, которого Вы знаете, там написали: "Верховному Главнокомандующему от воинов-якутян". Настоящий якутский нож", - сказал Николаев в ходе встречи с российским лидером.
Президент в свою очередь поблагодарил за подарок.