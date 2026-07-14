Путин пошутил, что жулики в Якутии не выживают из-за холодов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин пошутил на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым, что жулики в регионе не выживают из-за холода.
- Айсен Николаев доложил о подключении регионального бизнеса к поддержке семей и выплатах сотрудникам по 1 миллиону рублей при рождении детей.
- После этого Путин поручил стимулировать бизнес к дальнейшей подобной работе.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым, что жулики в этом регионе не выживают из-за холода.
«
"У нас бизнес настоящий, у нас жулики не выживают, я так скажу", - сказал Николаев, отметив, что работа будет продолжена.
"Холодно", - сказал Путин со смехом.
Глава Якутии заверил, что власти будут делать все для выполнения демографической программы.