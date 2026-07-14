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Путин пошутил, что жулики в Якутии не выживают из-за холодов - РИА Новости, 14.07.2026
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14:39 14.07.2026
Путин пошутил, что жулики в Якутии не выживают из-за холодов

Путин пошутил, что жулики в бизнесе в Якутии не выживают из-за холодов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин пошутил на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым, что жулики в регионе не выживают из-за холода.
  • Айсен Николаев доложил о подключении регионального бизнеса к поддержке семей и выплатах сотрудникам по 1 миллиону рублей при рождении детей.
  • После этого Путин поручил стимулировать бизнес к дальнейшей подобной работе.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым, что жулики в этом регионе не выживают из-за холода.
На встрече Николаев, в том числе, доложил, что региональный бизнес подключился к поддержке семей. Он рассказал, что ряд компаний выплачивают своим сотрудникам по 1 миллиону рублей при рождении детей. Путин поручил стимулировать бизнес к дальнейшей подобной работе.
«
"У нас бизнес настоящий, у нас жулики не выживают, я так скажу", - сказал Николаев, отметив, что работа будет продолжена.
"Холодно", - сказал Путин со смехом.
Глава Якутии заверил, что власти будут делать все для выполнения демографической программы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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