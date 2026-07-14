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Глава Якутии пригласил Путина на открытие Высшей школы музыки - РИА Новости, 14.07.2026
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14:31 14.07.2026
Глава Якутии пригласил Путина на открытие Высшей школы музыки

Николаев пригласил Путина на открытие Высшей школы музыки

© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)Айсен Николаев
Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)
Айсен Николаев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Якутии Айсен Николаев пригласил президента России Владимира Путина на открытие кампуса Высшей школы музыки в республике по видео-конференц-связи.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пригласил его на открытие по видео-конференц-связи (ВКС) кампуса Высшей школы музыки в республике.
Николаев сообщил, что в Якутии 2026 год объявлен Годом культуры. К нему приурочено строительство нескольких крупных объектов.
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"И в этом году у нас крупные объекты строятся, запланирован ввод Арктического центра эпоса и искусств вместе с Государственной филармонией Якутии, а также, по Вашему поручению, Высшая школа музыки у нас строится. Работы не прекращаются. Владимир Владимирович, мы надеемся, что в этом году по ВКС Вы примете участие и откроете этот объект", - сказал Николаев.
Высшая школа музыки создана по инициативе первого президента республики Михаила Николаева в 1993 году. Она объединяет все уровни общеобразовательной и специальной подготовки музыкантов – профессионалов академического профиля: общее образование (начальное, основное и среднее общее), среднее профессиональное и высшее образование. Сейчас в школе обучаются 174 человека в возрасте с 7 до 18 лет и 103 студента в вузе. Новые корпуса позволят создать для них лучшие условия для учебы и расширить число обучающихся.
Инициативу построить новый кампус для музыкальной школы поддержал Путин. Новый трехэтажный комплекс площадью около 9,5 тысячи квадратных метров будет включать учебный корпус на 240 учащихся и интернат на 150 мест.
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