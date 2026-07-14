Глава Якутии пригласил Путина на открытие Высшей школы музыки

"И в этом году у нас крупные объекты строятся, запланирован ввод Арктического центра эпоса и искусств вместе с Государственной филармонией Якутии, а также, по Вашему поручению, Высшая школа музыки у нас строится. Работы не прекращаются. Владимир Владимирович, мы надеемся, что в этом году по ВКС Вы примете участие и откроете этот объект", - сказал Николаев.