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Путин отметил талант якутских кинематографистов - РИА Новости, 14.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:30 14.07.2026
Путин отметил талант якутских кинематографистов

Путин назвал якутских кинематографистов талантливыми людьми

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин отметил талант кинематографистов Якутии.
  • По итогам 2025 года был установлен рекорд по сборам якутского кино — 280 миллионов рублей.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил талант кинематографистов Якутии.
Глава государства во вторник встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Николаев доложил президенту, что Якутия сегодня известна не только как добывающий регион, но и как регион креативных индустрий. По итогам 2025 года был установлен рекорд по сборам якутского кино - 280 миллионов рублей.
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"Талантливые люди", - отметил президент.
Также Николаев рассказал, что в этом году запланирован ввод Арктического центра эпоса и искусств вместе с Государственной филармонией Якутии. Кроме того, ведется строительство высшей школы музыки, работы не прекращаются.
"В этом году должна быть (построена - ред.)", - добавил Путин.
В свою очередь Николаев выразил надежду, что президент примет участие в открытии объекта.
"Хорошо", - сказал глава государства.
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КультураРоссияАйсен НиколаевВладимир Путин
 
 
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