Путин отметил талант якутских кинематографистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин отметил талант кинематографистов Якутии.
- По итогам 2025 года был установлен рекорд по сборам якутского кино — 280 миллионов рублей.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил талант кинематографистов Якутии.
Глава государства во вторник встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Николаев доложил президенту, что Якутия сегодня известна не только как добывающий регион, но и как регион креативных индустрий. По итогам 2025 года был установлен рекорд по сборам якутского кино - 280 миллионов рублей.
"Талантливые люди", - отметил президент.
Также Николаев рассказал, что в этом году запланирован ввод Арктического центра эпоса и искусств вместе с Государственной филармонией Якутии. Кроме того, ведется строительство высшей школы музыки, работы не прекращаются.
"В этом году должна быть (построена - ред.)", - добавил Путин.
В свою очередь Николаев выразил надежду, что президент примет участие в открытии объекта.
"Хорошо", - сказал глава государства.