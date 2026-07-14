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Путин указал на спад прямых инвестиций в экономику Якутии - РИА Новости, 14.07.2026
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14:24 14.07.2026 (обновлено: 15:55 14.07.2026)

Путин указал на спад прямых инвестиций в экономику Якутии

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин отметил спад прямых инвестиций в экономику Якутии.
  • Глава Якутии Николаев объяснил снижение показателей завершением строительства газопровода "Сила Сибири".
  • Путин попросил доложить о развитии гидроэнергетики и работе "РусГидро", отметив сложности в энергетике Дальнего Востока.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на спад прямых инвестиций в экономику Якутии.
Глава государства во вторник встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым, они обсудили вопросы социально-экономического развития региона.
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"Все-таки определенный спад в прямых инвестициях есть небольшой", - отметил Путин.
Глава Якутии объяснил снижение показателей тем, что уже завершилась реализация крупнейшего для региона проекта - строительства газопровода "Сила Сибири", вложения в который составили свыше 1 триллиона рублей.
"Да, после таких проектов удержать уровень (инвестиций - ред.), конечно, сложно, я понимаю", - отреагировал Путин.
Президент также попросил главу Якутии доложить о развитии гидроэнергетики и работе "РусГидро".
"Хочу сказать, что много вопросов по энергетике Дальнего Востока в целом, они были и остались, к сожалению: это и тарифная составляющая, это и электросетевое хозяйство. "РусГидро", конечно, очень большую работу делает, но все равно им нужно помогать, хотя вроде бы, как говорится, там и прибыль есть, и так далее, но реально на Дальнем Востоке ситуация очень непростая по энергетике", - сказал Николаев.
Он сообщил, что сейчас в Якутии одновременно создают два гигаватта энергетических мощностей, которые регион планирует ввести в течение ближайших трех лет.
"То есть мы делаем огромный шаг вперед. Но эта изолированная энергосистема, где крайне высокие тарифы, все-таки, я считаю, как и в советское время, и до недавнего времени у нас в стране, требует поддержки всей энергосистемы страны", - добавил глава Якутии.
Президент согласился, отметив, что необходимо перераспределять нагрузку. Николаев уточнил, что сегодня это стало проблемой Якутии и "РусГидро", однако он считает это не очень справедливым.
"Вернемся к этому. Я с вашим подходом согласен", - ответил Путин.
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