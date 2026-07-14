Краткий пересказ от РИА ИИ Путин отметил спад прямых инвестиций в экономику Якутии.

Глава Якутии Николаев объяснил снижение показателей завершением строительства газопровода "Сила Сибири".

Путин попросил доложить о развитии гидроэнергетики и работе "РусГидро", отметив сложности в энергетике Дальнего Востока.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на спад прямых инвестиций в экономику Якутии.

Глава государства во вторник встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым , они обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

"Все-таки определенный спад в прямых инвестициях есть небольшой", - отметил Путин

Глава Якутии объяснил снижение показателей тем, что уже завершилась реализация крупнейшего для региона проекта - строительства газопровода "Сила Сибири", вложения в который составили свыше 1 триллиона рублей.

"Да, после таких проектов удержать уровень (инвестиций - ред.), конечно, сложно, я понимаю", - отреагировал Путин.

Президент также попросил главу Якутии доложить о развитии гидроэнергетики и работе "РусГидро".

"Хочу сказать, что много вопросов по энергетике Дальнего Востока в целом, они были и остались, к сожалению: это и тарифная составляющая, это и электросетевое хозяйство. "РусГидро", конечно, очень большую работу делает, но все равно им нужно помогать, хотя вроде бы, как говорится, там и прибыль есть, и так далее, но реально на Дальнем Востоке ситуация очень непростая по энергетике", - сказал Николаев.

Он сообщил, что сейчас в Якутии одновременно создают два гигаватта энергетических мощностей, которые регион планирует ввести в течение ближайших трех лет.

"То есть мы делаем огромный шаг вперед. Но эта изолированная энергосистема, где крайне высокие тарифы, все-таки, я считаю, как и в советское время, и до недавнего времени у нас в стране, требует поддержки всей энергосистемы страны", - добавил глава Якутии.

Президент согласился, отметив, что необходимо перераспределять нагрузку. Николаев уточнил, что сегодня это стало проблемой Якутии и "РусГидро", однако он считает это не очень справедливым.