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Путин попросил главу Якутии поддержать участников СВО, идущих на выборы - РИА Новости, 14.07.2026
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14:19 14.07.2026
Путин попросил главу Якутии поддержать участников СВО, идущих на выборы

Путин попросил главу Якутии поддержать участников СВО, которые идут на выборы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым в Кремле.
  • Глава Якутии рассказал президенту о мерах поддержки участников СВО, в том числе об организации переобучения для военных, возвращающихся с фронта, и попросил поддержать участников СВО, идущих на выборы.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Якутии Айсена Николаева поддержать участников СВО, которые идут на выборы.
Путин во вторник встретился с Николаевым в Кремле. Глава Якутии рассказал президенту о мерах поддержки участников СВО и членов их семей: военным, возвращающимся с фронта, организуют переобучение. Так, весной состоялся первый выпуск программы "Якутия - земля героев".
"Ребята очень довольны, они хотят расти. Многие в праймериз участвовали в Госдуму, и по одномандатному округу наш парень победил", - рассказал Николаев.
"Поддержите их", - сказал Путин.
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