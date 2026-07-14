Путин попросил главу Якутии поддержать участников СВО, идущих на выборы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым в Кремле.
- Глава Якутии рассказал президенту о мерах поддержки участников СВО, в том числе об организации переобучения для военных, возвращающихся с фронта, и попросил поддержать участников СВО, идущих на выборы.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Якутии Айсена Николаева поддержать участников СВО, которые идут на выборы.
Путин во вторник встретился с Николаевым в Кремле. Глава Якутии рассказал президенту о мерах поддержки участников СВО и членов их семей: военным, возвращающимся с фронта, организуют переобучение. Так, весной состоялся первый выпуск программы "Якутия - земля героев".
"Ребята очень довольны, они хотят расти. Многие в праймериз участвовали в Госдуму, и по одномандатному округу наш парень победил", - рассказал Николаев.
"Поддержите их", - сказал Путин.