Путин пообещал посетить открытие нового образовательного комплекса в Якутии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин сообщил, что постарается посетить открытие нового образовательного комплекса "Точка будущего" в Якутии.
- Глава республики Айсен Николаев доложил, что новый комплекс в Якутске будет введен в 2026 году, а занятия начнутся в сентябре с первого набора учеников.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что постарается посетить открытие нового образовательного комплекса "Точка будущего" в Якутии.
Глава республики Айсен Николаев на встрече с Путиным во вторник доложил о том, что новый комплекс в Якутске будет введен в 2026 году. Сейчас проводится первый набор учеников, занятия начнутся в сентябре.
Николаев подчеркнул, что проект является уникальным, и пригласил президента РФ посетить открытие комплекса.
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"Постараюсь", - ответил Путин.
Первый образовательный комплекс "Точка будущего" ранее был построен в Иркутске.
Путина пригласили в Якутию на открытие кластера "Точка будущего"
19 декабря 2025, 18:51