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Путин пообещал посетить открытие нового образовательного комплекса в Якутии - РИА Новости, 14.07.2026
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14:15 14.07.2026
Путин пообещал посетить открытие нового образовательного комплекса в Якутии

Путин заявил, что постарается посетить открытие "Точки будущего" в Якутии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин сообщил, что постарается посетить открытие нового образовательного комплекса "Точка будущего" в Якутии.
  • Глава республики Айсен Николаев доложил, что новый комплекс в Якутске будет введен в 2026 году, а занятия начнутся в сентябре с первого набора учеников.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что постарается посетить открытие нового образовательного комплекса "Точка будущего" в Якутии.
Глава республики Айсен Николаев на встрече с Путиным во вторник доложил о том, что новый комплекс в Якутске будет введен в 2026 году. Сейчас проводится первый набор учеников, занятия начнутся в сентябре.
Николаев подчеркнул, что проект является уникальным, и пригласил президента РФ посетить открытие комплекса.
«
"Постараюсь", - ответил Путин.
Первый образовательный комплекс "Точка будущего" ранее был построен в Иркутске.
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Путина пригласили в Якутию на открытие кластера "Точка будущего"
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РоссияЯкутскИркутскВладимир ПутинАйсен Николаев
 
 
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