Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что сейчас в России валюта нужна меньше, чем раньше.
- Доля рубля в расчетах за экспорт России в апреле составила 59,9%, а за импорт — 53,2%.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сейчас в России валюта нужна меньше, чем раньше, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник он провел в Кремле встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. Глава региона затронул тему ключевой ставки. Президент отметил, что она должна снижаться - это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей в стране.
"Валюта меньше нужна - не нужна так, как раньше", - сказал Путин.
Согласно данным ЦБ, доля рубля в расчетах за экспорт России в апреле составила 59,9%, а импорт - 53,2%.