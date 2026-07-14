Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что сейчас в России валюта нужна меньше, чем раньше - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 14.07.2026 (обновлено: 14:12 14.07.2026)
Путин заявил, что сейчас в России валюта нужна меньше, чем раньше

Путин: сейчас в России валюта нужна меньше, чем раньше

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что сейчас в России валюта нужна меньше, чем раньше.
  • Доля рубля в расчетах за экспорт России в апреле составила 59,9%, а за импорт — 53,2%.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сейчас в России валюта нужна меньше, чем раньше, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник он провел в Кремле встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. Глава региона затронул тему ключевой ставки. Президент отметил, что она должна снижаться - это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей в стране.
"Валюта меньше нужна - не нужна так, как раньше", - сказал Путин.
Согласно данным ЦБ, доля рубля в расчетах за экспорт России в апреле составила 59,9%, а импорт - 53,2%.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Ключевая ставка в России должна снижаться, заявил Путин
Вчера, 13:59
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала