Путин передал привет бойцам СВО из Якутии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин передал привет участникам специальной военной операции из Якутии.
- Глава Якутии Айсен Николаев рассказал Путину о встрече с военными, которые попросили передать приветствие президенту.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым во вторник передал привет участникам специальной военной операции из республики.
"Вашим ребятам большой привет", - ответил Путин.
Ранее о встрече Путина с Николаевым сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что президент еженедельно занимается региональной проблематикой и назвал Якутию важным регионом.
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