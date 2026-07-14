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Путин передал привет бойцам СВО из Якутии - РИА Новости, 14.07.2026
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13:56 14.07.2026
Путин передал привет бойцам СВО из Якутии

Владимир Путин передал привет бойцам СВО из Якутии

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин передал привет участникам специальной военной операции из Якутии.
  • Глава Якутии Айсен Николаев рассказал Путину о встрече с военными, которые попросили передать приветствие президенту.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым во вторник передал привет участникам специальной военной операции из республики.
В ходе встречи Николаев рассказал Путину о прошедшей ранее встрече с военными из Якутии, бойцы попросили передать приветствие президенту.
"Вашим ребятам большой привет", - ответил Путин.
Ранее о встрече Путина с Николаевым сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что президент еженедельно занимается региональной проблематикой и назвал Якутию важным регионом.
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РоссияВладимир ПутинАйсен НиколаевДмитрий Песков
 
 
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