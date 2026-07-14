Путин рассказал, сколько составит стоимость строительства моста через Лену

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стоимость строительства моста через реку Лена в Якутии составит около 170 миллиардов рублей.
- Путин встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым и обсудил ход строительства Ленского моста.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Стоимость строительства моста через реку Лена в Якутии составит около 170 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства во вторник встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым, который доложил президенту в том числе о ходе строительства Ленского моста.
"Свыше 170 миллиардов будет стоить... Общий объем где-то свыше 170 (миллиардов рублей - ред.)", - сказал Путин.