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Путин рассказал, сколько составит стоимость строительства моста через Лену - РИА Новости, 14.07.2026
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13:55 14.07.2026 (обновлено: 14:03 14.07.2026)
Путин рассказал, сколько составит стоимость строительства моста через Лену

Путин: стоимость строительства моста через Лену в Якутии составит 170 млрд руб

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стоимость строительства моста через реку Лена в Якутии составит около 170 миллиардов рублей.
  • Путин встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым и обсудил ход строительства Ленского моста.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Стоимость строительства моста через реку Лена в Якутии составит около 170 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства во вторник встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым, который доложил президенту в том числе о ходе строительства Ленского моста.
"Свыше 170 миллиардов будет стоить... Общий объем где-то свыше 170 (миллиардов рублей - ред.)", - сказал Путин.
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