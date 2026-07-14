Путин встретился с главой Якутии

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Глава региона доложил президенту о социально-экономическом развитии Якутии, были затронуты вопросы демографии и развития инфраструктуры.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым.

В ходе встречи Путин Николаев обсудили демографическую ситуацию в регионе. Глава Якутии отметил, что средняя продолжительность жизни в республике составляет 75 лет, что выше, чем в среднем по стране. Кроме того, число многодетных семей в 2025 году увеличилось почти на 10%.

"Суммарный коэффициент рождаемости чуть снизился, но в целом незначительно", - указал Путин.

Николаев отметил, что власти республики сделают все для его роста.

Ранее о встрече сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он назвал Якутию важным регионом, в том числе и с экономической точки зрения, добавив, что поэтому "предстоит серьезный разговор".