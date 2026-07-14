Путин встретился с главой Якутии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым.
- Глава региона доложил президенту о социально-экономическом развитии Якутии, были затронуты вопросы демографии и развития инфраструктуры.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым.
"Суммарный коэффициент рождаемости чуть снизился, но в целом незначительно", - указал Путин.
Николаев отметил, что власти республики сделают все для его роста.
Ранее о встрече сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он назвал Якутию важным регионом, в том числе и с экономической точки зрения, добавив, что поэтому "предстоит серьезный разговор".
Предыдущая встреча в двустороннем формате состоялась в июне 2024 года. Глава региона доложил президенту о социально-экономическом развитии региона, были затронуты вопросы демографии и развития инфраструктуры.