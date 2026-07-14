Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с главой Якутии - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 14.07.2026 (обновлено: 14:36 14.07.2026)
Путин встретился с главой Якутии

Путин встретился с главой Якутии Николаевым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым.
  • Глава региона доложил президенту о социально-экономическом развитии Якутии, были затронуты вопросы демографии и развития инфраструктуры.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым.
В ходе встречи Путин и Николаев обсудили демографическую ситуацию в регионе. Глава Якутии отметил, что средняя продолжительность жизни в республике составляет 75 лет, что выше, чем в среднем по стране. Кроме того, число многодетных семей в 2025 году увеличилось почти на 10%.
"Суммарный коэффициент рождаемости чуть снизился, но в целом незначительно", - указал Путин.
Николаев отметил, что власти республики сделают все для его роста.
Ранее о встрече сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он назвал Якутию важным регионом, в том числе и с экономической точки зрения, добавив, что поэтому "предстоит серьезный разговор".
Предыдущая встреча в двустороннем формате состоялась в июне 2024 года. Глава региона доложил президенту о социально-экономическом развитии региона, были затронуты вопросы демографии и развития инфраструктуры.
Заснеженная опора ЛЭП - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Путин поручил рассмотреть корректировку тарифов на электричество в Якутии
26 февраля, 19:05
 
Айсен НиколаевВладимир ПутинРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала