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Путин поручил правительству усовершенствовать налоговые режимы - РИА Новости, 14.07.2026
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12:10 14.07.2026 (обновлено: 13:04 14.07.2026)
Путин поручил правительству усовершенствовать налоговые режимы

Путин поручил правительству и ВЭБ.РФ усовершенствовать налоговые режимы

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил усовершенствовать налоговые режимы в стране.
  • Доклад о проделанной работе нужно представить до 1 октября, далее — один раз в полгода.
  • Среди ответственных за выполнение поручения указаны премьер Михаил Мишустин и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ВЭБ.РФ усовершенствовать налоговые режимы в стране, ждет соответствующий доклад до 1 октября.
Перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и при участии ведущих деловых объединений обеспечить разработку и реализацию механизма беспрепятственного перехода от применяемых формы организации предпринимательской деятельности и налогового режима к другой форме (режиму), в том числе с использованием типовых решений и цифровых платформенных технологий", – говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад ожидается до 1 октября 2026 года, далее – один раз в полгода.
Среди ответственных указаны премьер-министр Михаил Мишустин и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ПМЭФ.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинИгорь Шувалов
 
 
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