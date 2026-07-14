Путин поручил правительству усовершенствовать налоговые режимы

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин поручил усовершенствовать налоговые режимы в стране.

Доклад о проделанной работе нужно представить до 1 октября, далее — один раз в полгода.

Среди ответственных за выполнение поручения указаны премьер Михаил Мишустин и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ВЭБ.РФ усовершенствовать налоговые режимы в стране, ждет соответствующий доклад до 1 октября.

Перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и при участии ведущих деловых объединений обеспечить разработку и реализацию механизма беспрепятственного перехода от применяемых формы организации предпринимательской деятельности и налогового режима к другой форме (режиму), в том числе с использованием типовых решений и цифровых платформенных технологий", – говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад ожидается до 1 октября 2026 года, далее – один раз в полгода.