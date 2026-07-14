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Путин предложил рассмотреть вычет за инвестпроекты в городскую среду - РИА Новости, 14.07.2026
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12:11 14.07.2026
Путин предложил рассмотреть вычет за инвестпроекты в городскую среду

Путин поручил проработать идею налогового вычета за инвестиции в городскую среду

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть возможность предоставления налогового вычета по НДФЛ за инвестиции в формирование комфортной городской среды.
  • Ответственные за выполнение поручения — премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.
  • Срок исполнения поручения — 1 июля 2027 года.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил правительству вместе с ответственными органами рассмотреть возможность предоставления налогового вычета по НДФЛ за инвестиции по формированию комфортной городской среды.
Перечень поручений перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума приводит пресс-служба Кремля.
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"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, Банком России и при участии заинтересованных кредитных организаций в целях создания условий для реализации коллективных инициатив по формированию комфортной городской среды обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих регулирование вопросов, связанных с осуществлением гражданами и юридическими лицами коллективных инвестиций с использованием цифровых платформ в проекты по формированию комфортной городской среды", - гласит текст поручений.
В том числе необходимо обеспечить возможность софинансирования таких проектов за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
"Формирование механизмов стимулирования граждан к участию в осуществлении коллективных инвестиций.., рассмотрев возможность отнесения соответствующих взносов к налоговому вычету по налогу на доходы физических лиц", - также говорится в поручениях.
Срок исполнения поручения - 1 июля 2027 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ПМЭФ.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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