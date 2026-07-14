Путин предложил рассмотреть вычет за инвестпроекты в городскую среду

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть возможность предоставления налогового вычета по НДФЛ за инвестиции в формирование комфортной городской среды.

Ответственные за выполнение поручения — премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Срок исполнения поручения — 1 июля 2027 года.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил правительству вместе с ответственными органами рассмотреть возможность предоставления налогового вычета по НДФЛ за инвестиции по формированию комфортной городской среды.

Перечень поручений перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума приводит пресс-служба Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, Банком России и при участии заинтересованных кредитных организаций в целях создания условий для реализации коллективных инициатив по формированию комфортной городской среды обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих регулирование вопросов, связанных с осуществлением гражданами и юридическими лицами коллективных инвестиций с использованием цифровых платформ в проекты по формированию комфортной городской среды", - гласит текст поручений.

В том числе необходимо обеспечить возможность софинансирования таких проектов за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

"Формирование механизмов стимулирования граждан к участию в осуществлении коллективных инвестиций.., рассмотрев возможность отнесения соответствующих взносов к налоговому вычету по налогу на доходы физических лиц", - также говорится в поручениях.

Срок исполнения поручения - 1 июля 2027 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин , спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.