Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил "Росконгрессу" проанализировать и обобщить итоги ПМЭФ - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 14.07.2026
Путин поручил "Росконгрессу" проанализировать и обобщить итоги ПМЭФ

Путин поручил "Росконгрессу" проанализировать и обобщить итоги ПМЭФ до 1 ноября

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поручил "Росконгрессу" проанализировать и обобщить итоги ПМЭФ.
  • Срок исполнения — 1 ноября, ответственным назначен директор фонда Александр Стуглев.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил фонду "Росконгресс" обеспечить анализ и обобщение итоговых материалов Петербургского международного экономического форума, прошедшего в 2026 году, до 1 ноября.
Перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
"Фонду "Росконгресс" обеспечить проведение анализа и обобщение итоговых материалов XXIX Петербургского международного экономического форума", - говорится в перечне.
Срок исполнения установлен на 1 ноября 2026 года, а ответственным назначен директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Госдума приоритетно рассмотрит проекты по поручениям Путина на ПМЭФ
18 июня, 17:15
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала