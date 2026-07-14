Краткий пересказ от РИА ИИ Путин поручил "Росконгрессу" проанализировать и обобщить итоги ПМЭФ.

Срок исполнения — 1 ноября, ответственным назначен директор фонда Александр Стуглев.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил фонду "Росконгресс" обеспечить анализ и обобщение итоговых материалов Петербургского международного экономического форума, прошедшего в 2026 году, до 1 ноября.

"Фонду "Росконгресс" обеспечить проведение анализа и обобщение итоговых материалов XXIX Петербургского международного экономического форума", - говорится в перечне.

Срок исполнения установлен на 1 ноября 2026 года, а ответственным назначен директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.