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Путин поручил установить особый режим для городов опережающего развития - РИА Новости, 14.07.2026
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11:59 14.07.2026
Путин поручил установить особый режим для городов опережающего развития

Путин поручил установить особый правовой режим для городов опережающего развития

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поручил установить специальный правовой режим для городов опережающего развития.
  • Поручение дано правительству России совместно с Госдумой, "ДОМ.РФ", "ВЭБ.РФ" и АСИ.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября 2027 года установить специальный правовой режим для городов опережающего развития.
Перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума опубликован на сайте Кремля. Поручение дано правительству РФ совместно с Госдумой, "ДОМ.РФ", "ВЭБ.РФ" и АСИ.
"В целях реализации приоритетных инвестиционных проектов обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих введение специального правового режима населенных пунктов опережающего развития, при необходимости определив особенности организации местного самоуправления, архитектурно-строительного проектирования и строительства в таких населенных пунктах", - говорится в поручении.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, гендиректор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко, председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Срок - 1 октября 2027 года.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ПМЭФ.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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