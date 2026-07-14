Путин поручил установить особый режим для городов опережающего развития

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поручил установить специальный правовой режим для городов опережающего развития.

Поручение дано правительству России совместно с Госдумой, "ДОМ.РФ", "ВЭБ.РФ" и АСИ.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября 2027 года установить специальный правовой режим для городов опережающего развития.

Перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума опубликован на сайте Кремля. Поручение дано правительству РФ совместно с Госдумой , "ДОМ.РФ", "ВЭБ.РФ" и АСИ.

"В целях реализации приоритетных инвестиционных проектов обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих введение специального правового режима населенных пунктов опережающего развития, при необходимости определив особенности организации местного самоуправления, архитектурно-строительного проектирования и строительства в таких населенных пунктах", - говорится в поручении.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, гендиректор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко, председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Срок - 1 октября 2027 года.