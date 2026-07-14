Путин поручил установить особый режим для городов опережающего развития

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поручил установить специальный правовой режим для городов опережающего развития.
- Поручение дано правительству России совместно с Госдумой, "ДОМ.РФ", "ВЭБ.РФ" и АСИ.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября 2027 года установить специальный правовой режим для городов опережающего развития.
"В целях реализации приоритетных инвестиционных проектов обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих введение специального правового режима населенных пунктов опережающего развития, при необходимости определив особенности организации местного самоуправления, архитектурно-строительного проектирования и строительства в таких населенных пунктах", - говорится в поручении.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, гендиректор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко, председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Срок - 1 октября 2027 года.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ПМЭФ.