Путин поручил закрепить порог дохода для освобождения от НДС на упрощенке

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин поручил правительству внести поправки в Налоговый кодекс о сохранении порога доходов в 20 миллионов рублей по упрощенке для уплаты НДС.

Срок исполнения — 1 августа, ответственными назначены Мишустин и Володин.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа внести поправки в Налоговый кодекс РФ о сохранении порога доходов в 20 миллионов рублей по упрощенке для уплаты НДС.

Перечень поручений перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума приводит пресс-служба Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих сохранение на определенный срок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, порога доходов в размере 20 млн. рублей, после достижения которого они утрачивают право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость", - говорится в документе.

Срок исполнения - 1 августа 2026 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Предельный размер доходов, при достижении которого организации или ИП, применяющие УСН, должны перейти на уплату НДС, с 2026 года был снижен с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. С 2027 года его планировалось снизить до 15 миллионов рублей, с 2028 года - до 10 миллионов рублей.

Принятый в июле закон сохраняет для таких организаций и ИП порог в 20 миллионов рублей на 2027-2029 годы. Его снижение до 15 миллионов рублей переносится на 2030 год, а до 10 миллионов рублей - на 2031 год.

Сохранение порога выручки в 20 миллионов рублей коснется более 360 тысяч предпринимателей, которые будут освобождены от уплаты НДС, отмечал министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, это даст предпринимателям возможность адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам.