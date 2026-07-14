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Путин поручил закрепить порог дохода для освобождения от НДС на упрощенке - РИА Новости, 14.07.2026
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11:50 14.07.2026 (обновлено: 13:06 14.07.2026)
Путин поручил закрепить порог дохода для освобождения от НДС на упрощенке

Путин поручил закрепить в НК порог дохода 20 млн руб для освобождения от НДС

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поручил правительству внести поправки в Налоговый кодекс о сохранении порога доходов в 20 миллионов рублей по упрощенке для уплаты НДС.
  • Срок исполнения — 1 августа, ответственными назначены Мишустин и Володин.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа внести поправки в Налоговый кодекс РФ о сохранении порога доходов в 20 миллионов рублей по упрощенке для уплаты НДС.
Перечень поручений перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума приводит пресс-служба Кремля.
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"Обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих сохранение на определенный срок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, порога доходов в размере 20 млн. рублей, после достижения которого они утрачивают право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость", - говорится в документе.
Срок исполнения - 1 августа 2026 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Предельный размер доходов, при достижении которого организации или ИП, применяющие УСН, должны перейти на уплату НДС, с 2026 года был снижен с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. С 2027 года его планировалось снизить до 15 миллионов рублей, с 2028 года - до 10 миллионов рублей.
Принятый в июле закон сохраняет для таких организаций и ИП порог в 20 миллионов рублей на 2027-2029 годы. Его снижение до 15 миллионов рублей переносится на 2030 год, а до 10 миллионов рублей - на 2031 год.
Сохранение порога выручки в 20 миллионов рублей коснется более 360 тысяч предпринимателей, которые будут освобождены от уплаты НДС, отмечал министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, это даст предпринимателям возможность адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ПМЭФ.
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