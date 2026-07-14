Путин поручил правительству сформировать крупные и средние инвестпроекты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать перечень перспективных средних и крупных инвестиционных проектов.
- Реализация проектов запланирована до 2035 года, и при необходимости им будет оказана дополнительная поддержка.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать перечень крупных и средних инвестиционных проектов, при необходимости предусмотрев их дополнительную поддержку.
Перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума, который состоялся 3 - 6 июня 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ... при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации и ведущих деловых объединений сформировать перечень перспективных средних и крупных инвестиционных проектов, реализация которых запланирована до 2035 года, и обеспечить их сопровождение, предусмотрев при необходимости дополнительные меры поддержки", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 ноября 2026 года, далее - один раз в полгода; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.