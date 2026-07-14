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Путин поручил правительству сформировать крупные и средние инвестпроекты - РИА Новости, 14.07.2026
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11:43 14.07.2026 (обновлено: 11:50 14.07.2026)
Путин поручил правительству сформировать крупные и средние инвестпроекты

Путин поручил правительству создать перечень крупных и средних инвестпроектов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать перечень перспективных средних и крупных инвестиционных проектов.
  • Реализация проектов запланирована до 2035 года, и при необходимости им будет оказана дополнительная поддержка.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать перечень крупных и средних инвестиционных проектов, при необходимости предусмотрев их дополнительную поддержку.
Перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума, который состоялся 3 - 6 июня 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ... при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации и ведущих деловых объединений сформировать перечень перспективных средних и крупных инвестиционных проектов, реализация которых запланирована до 2035 года, и обеспечить их сопровождение, предусмотрев при необходимости дополнительные меры поддержки", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 ноября 2026 года, далее - один раз в полгода; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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