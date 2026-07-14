Путин поручил кабмину разработать стратегию развития автономных систем

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и представить национальную стратегию развития автономных систем до 2036 года.

"Правительству Российской Федерации: разработать при участии ассоциации эксплуатантов и производителей автономных систем "Национальные автономные системы" и представить национальную стратегию развития автономных систем на период до 2036 года", - говорится в документе.