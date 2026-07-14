Путин поручил кабмину разработать стратегию развития автономных систем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поручил правительству разработать национальную стратегию развития автономных систем на период до 2036 года.
- Срок исполнения поручения — 15 декабря 2026 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и представить национальную стратегию развития автономных систем до 2036 года.
Перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума, который состоялся 3-6 июня 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: разработать при участии ассоциации эксплуатантов и производителей автономных систем "Национальные автономные системы" и представить национальную стратегию развития автономных систем на период до 2036 года", - говорится в документе.
Срок исполнения - 15 декабря 2026 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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13 июля, 15:50