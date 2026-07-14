Путин дал поручение по условиям ведения бизнеса для производящих товары МСП

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об упрощении условий ведения бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих товары.

Доклад должен быть представлен до 1 октября, ответственный — Мишустин.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до октября рассмотреть вопрос упрощения условий ведения бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих товары.

Перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации:... при участии ведущих деловых объединений рассмотреть вопрос об упрощении условий ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство товаров", - говорится в документе.

Михаил Мишустин. Отмечается, что соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2026 года. Ответственный - премьер-министр России