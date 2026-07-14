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Путин дал поручение по условиям ведения бизнеса для производящих товары МСП - РИА Новости, 14.07.2026
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11:41 14.07.2026 (обновлено: 11:57 14.07.2026)
Путин дал поручение по условиям ведения бизнеса для производящих товары МСП

Правительство рассмотрит упрощение условий для производящих товары МСП

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об упрощении условий ведения бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих товары.
  • Доклад должен быть представлен до 1 октября, ответственный — Мишустин.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до октября рассмотреть вопрос упрощения условий ведения бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих товары.
Перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:... при участии ведущих деловых объединений рассмотреть вопрос об упрощении условий ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство товаров", - говорится в документе.
Отмечается, что соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2026 года. Ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ПМЭФ.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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