Путин дал поручение по условиям ведения бизнеса для производящих товары МСП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об упрощении условий ведения бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих товары.
- Доклад должен быть представлен до 1 октября, ответственный — Мишустин.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до октября рассмотреть вопрос упрощения условий ведения бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих товары.
Перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:... при участии ведущих деловых объединений рассмотреть вопрос об упрощении условий ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство товаров", - говорится в документе.
Отмечается, что соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2026 года. Ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ПМЭФ.
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