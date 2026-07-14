Путин поручил разработать стратегию развития цифровых платформ до 2036 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики до 2036 года.
- Поручение дано по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума, который состоялся 3–6 июня 2026 года.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики до 2036 года.
Перечень поручения по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума, который состоялся 3 - 6 июня 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: разработать и представить национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики и иных сферах деятельности на период до 2036 года", - говорится в документе.
Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ
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