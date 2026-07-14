Рейтинг@Mail.ru
Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 14.07.2026 (обновлено: 12:38 14.07.2026)

Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ-2026.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ-2026.
Среди них:
  • разработать национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ до 2036 года;
  • упростить условия ведения бизнеса для МСП, занимающихся производством товаров;
  • составить перечень средних и крупных инвестпроектов, реализация которых запланирована до 2035 года, и обеспечить их сопровождение;
  • закрепить в законодательстве предельный порог доходов в 20 миллионов рублей для освобождения от уплаты НДС по упрощенной схеме;
  • создать механизм беспрепятственного перехода от одной формы ведения бизнеса и налогового режима к другой;
  • подготовить проведение Форума будущих технологий в 2027 году;
  • принять законы, закрепляющие понятия "стажер" и "трудоустройство на стажировку".
Президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта Всё для Победы! в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Путин рассказал, откуда берутся поручения президента
13 июля, 16:19
 
Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала