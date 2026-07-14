Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ-2026.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ-2026.
Среди них:
- разработать национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ до 2036 года;
- упростить условия ведения бизнеса для МСП, занимающихся производством товаров;
- составить перечень средних и крупных инвестпроектов, реализация которых запланирована до 2035 года, и обеспечить их сопровождение;
- закрепить в законодательстве предельный порог доходов в 20 миллионов рублей для освобождения от уплаты НДС по упрощенной схеме;
- создать механизм беспрепятственного перехода от одной формы ведения бизнеса и налогового режима к другой;
- подготовить проведение Форума будущих технологий в 2027 году;
- принять законы, закрепляющие понятия "стажер" и "трудоустройство на стажировку".
Путин рассказал, откуда берутся поручения президента
13 июля, 16:19