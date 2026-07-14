Путин наградил семью Красноперовых из Тюмени

ТЮМЕНЬ,14 июл - РИА Новости. Семья Красноперовых из Тюмени, в которой воспитывается четверо детей, указом президента России Владимира Путина награждена медалью ордена "Родительская слава", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Старший сын, Иван, окончил первый курс юридического университета, увлекается айкидо и баскетболом. Школьники Евсей, Егор и Аглая отлично учатся, участвуют в предметных олимпиадах, занимаются спортом. Евсей обучается в художественной школе, Егор участвует к экологических проектах, Аглая проявляет свои таланты в хореографии.