Краткий пересказ от РИА ИИ
- Семья Красноперовых из Тюмени награждена медалью ордена «Родительская слава» указом президента России Владимира Путина.
- Александр Григорьевич и Олеся Геннадьевна поощрены за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
- Супруги воспитывают четверых детей, которые отлично учатся, участвуют в олимпиадах и занимаются спортом.
ТЮМЕНЬ,14 июл - РИА Новости. Семья Красноперовых из Тюмени, в которой воспитывается четверо детей, указом президента России Владимира Путина награждена медалью ордена "Родительская слава", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
"Владимир Путин наградил семью Красноперовых из Тюмени медалью ордена "Родительская слава". Александр Григорьевич и Олеся Геннадьевна поощрены за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Супруги в браке более двадцати лет, воспитывают четверых детей", - говорится в сообщении.
Старший сын, Иван, окончил первый курс юридического университета, увлекается айкидо и баскетболом. Школьники Евсей, Егор и Аглая отлично учатся, участвуют в предметных олимпиадах, занимаются спортом. Евсей обучается в художественной школе, Егор участвует к экологических проектах, Аглая проявляет свои таланты в хореографии.
Семью Красноперовых отличают взаимопонимание и доверительное общение, здоровый образ жизни и высокая социальная активность, подчеркивается в сообщении.