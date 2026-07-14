Краткий пересказ от РИА ИИ Пушилин заявил, что экономическая ситуация на Украине близится к катастрофе.

Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней, и депутаты Верховной рады проголосовали за продление военного положения в 20-й раз.

ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Экономическая ситуация на Украине близится к катастрофе, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, комментируя продление военного положения и мобилизации на Украине.

В понедельник Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине со 2 августа еще на 90 дней. Во вторник депутаты Верховной рады Украины проголосовали за продление военного положения в 20-й раз.

"Экономическая ситуация на оставшейся части Украины близка к катастрофической, поэтому продление военного положения - это попытка законсервировать режим "ручного управления", который уже привел к полной потере субъектности", - сказал Пушилин.