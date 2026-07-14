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Пушилин назвал экономическую ситуацию на Украине катастрофической - РИА Новости, 14.07.2026
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23:13 14.07.2026
Пушилин назвал экономическую ситуацию на Украине катастрофической

Пушилин: экономическая ситуация на Украине близится к катастрофе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пушилин заявил, что экономическая ситуация на Украине близится к катастрофе.
  • Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней, и депутаты Верховной рады проголосовали за продление военного положения в 20-й раз.
ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Экономическая ситуация на Украине близится к катастрофе, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, комментируя продление военного положения и мобилизации на Украине.
В понедельник Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине со 2 августа еще на 90 дней. Во вторник депутаты Верховной рады Украины проголосовали за продление военного положения в 20-й раз.
"Экономическая ситуация на оставшейся части Украины близка к катастрофической, поэтому продление военного положения - это попытка законсервировать режим "ручного управления", который уже привел к полной потере субъектности", - сказал Пушилин.
Режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года. Двадцать пятого февраля 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Официально президентский срок полномочий Зеленского закончился 20 мая 2024 года.
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