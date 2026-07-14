Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине со 2 августа еще на 90 дней.

Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за продление военного положения и мобилизации.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что для киевского режима продление военного положения и мобилизации — единственный способ удержаться у власти.

ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Продление военного режима и мобилизации на Украине для киевского режима - единственный способ удержаться у власти, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

В понедельник Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине со 2 августа еще на 90 дней. Во вторник депутаты Верховной рады Украины проголосовали за продление военного положения и мобилизации на указанный срок.

"Данные инициативы (Владимира) Зеленского абсолютно неудивительны…. Для киевского режима продление военного положения и мобилизации остается, по сути, единственным способом удержаться у власти и сохранить репрессивный инструментарий, который применяется против гражданского общества", - сказал Пушилин.