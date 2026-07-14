Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал, зачем киевский режим продлил военное положение - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:25 14.07.2026
Пушилин рассказал, зачем киевский режим продлил военное положение

Пушилин: киевский режим продлил военное положение, чтобы удержать власть

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине со 2 августа еще на 90 дней.
  • Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за продление военного положения и мобилизации.
  • Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что для киевского режима продление военного положения и мобилизации — единственный способ удержаться у власти.
ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Продление военного режима и мобилизации на Украине для киевского режима - единственный способ удержаться у власти, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
В понедельник Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине со 2 августа еще на 90 дней. Во вторник депутаты Верховной рады Украины проголосовали за продление военного положения и мобилизации на указанный срок.
"Данные инициативы (Владимира) Зеленского абсолютно неудивительны…. Для киевского режима продление военного положения и мобилизации остается, по сути, единственным способом удержаться у власти и сохранить репрессивный инструментарий, который применяется против гражданского общества", - сказал Пушилин.
Режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года. Двадцать пятого февраля 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала