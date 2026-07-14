В России с сентября меняются правила онлайн-продажи товаров

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября 2026 года продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут прикреплять официальные документы, подтверждающие подлинность продукции.

Нововведение затрагивает широкий перечень товаров, но не распространяется на товары, которые физлица выставляют на перепродажу.

С 1 октября 2026 года заработает единая многоуровневая система проверки сведений, которые продавцы размещают в карточках товаров.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах с сентября должны будут при размещении своих товаров прикреплять официальные документы, подтверждающие подлинность продукции, рассказал РИА Новости президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев.

"С 1 сентября 2026 года вступают в силу уточнения к закону о защите прав потребителей. В частности, продавцы должны будут размещать в описании товара на платформах ссылки на официальные реестры - российский или единый евразийский, - где указаны номер сертификата или декларации, срок его действия и организация, которая его выдала", - сказал он.

Нововведение затрагивает широкий перечень товаров - от детской продукции до электроники и косметики. Однако если же товар не требует обязательного подтверждения, информация об этом тоже должна быть представлена покупателю в понятной и наглядной форме, предупредил Дурдыев.

При этом требования не распространяются на товары, которые физлица выставляют на перепродажу, а также на покупки в традиционных магазинах.

Он заявил, что эти уточнения вписываются в более широкий механизм верификации, предусмотренный законом о платформенной экономике. "С вступлением закона в силу 1 октября 2026 года заработает единая многоуровневая система проверки сведений, которые продавцы размещают в карточках товаров", - пояснил Дурдыев.