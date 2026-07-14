Рейтинг@Mail.ru
Бывшему полицейскому вынесли приговор за смертельное ДТП в Пермском крае - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 14.07.2026 (обновлено: 16:08 14.07.2026)
Бывшему полицейскому вынесли приговор за смертельное ДТП в Пермском крае

Бывший полицейский получил 10 лет колонии за ДТП с 2 погибшими в Пермском крае

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пермском крае бывший полицейский получил 10 лет колонии за ДТП с двумя погибшими и двумя пострадавшими.
  • ДТП произошло на дороге Новые Ляды — Сылва в октябре 2025 года, виновник скрылся с места аварии, но его разыскали.
  • Мужчина был признан виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, сопряженном с оставлением места ДТП.
ПЕРМЬ, 14 июл - РИА Новости. Бывший полицейский за ДТП с двумя погибшими и двумя пострадавшими получил 10 лет колонии в Пермском крае, сообщают региональные следственное управление СК России и прокуратура.
По данным СУСК, ДТП произошло на дороге Новые Ляды - Сылва в октябре 2025 года. Водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2114. Два человека погибли, двое получили тяжелые травмы. Виновник ДТП скрылся с места аварии, его разыскали. Водителем иномарки оказался сотрудник пермского управления МВД России 1983 года рождения. В момент ДТП он был не на службе.
В прокуратуре уточнили, что фигурант сел за руль пьяным.
«

"С учетом позиции гособвинения суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишил права управлять транспортом на 2 года 10 месяцев", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В СУСК отметили, что мужчина был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженном с оставлением места его совершения (пункты "а, б" части 6 статьи 264 УК РФ).
Суд - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Суд на Урале отказал в УДО сыну полковника Росгвардии, виновному в ДТП
27 февраля, 11:35
 
ПроисшествияРоссияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)Toyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала