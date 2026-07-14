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Семья из Приамурья получила премию ОНФ из рук Путина - РИА Новости, 14.07.2026
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
05:23 14.07.2026
Семья из Приамурья получила премию ОНФ из рук Путина

Семья Пожярскас из Приамурья получила премию ОНФ за помощь участникам СВО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и лауреаты специальной премии Общероссийского народного фронта "Все для победы!" - семья Пожярскас
Президент РФ Владимир Путин и лауреаты специальной премии Общероссийского народного фронта Все для победы! - семья Пожярскас - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл – РИА Новости. Семья Пожярскас из поселка Восточный Приамурья получила ежегодную премию Общероссийского народного фронта из рук президента РФ Владимира Путина за помощь участникам специальной военной операции, сообщает правительство Амурской области.
"Семья Пожярскас – пример настоящего патриотизма, мужества и неравнодушия. Они не просто оказывают помощь нашим бойцам, они стали центром волонтерского движения в регионе, объединили вокруг себя неравнодушных людей", — сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.
Андрюс и Юлия Пожярскас руководят волонтерской группой "СVОим! Вместе до Победы!". За время работы они закупили для военнослужащих квадроциклы, мотоциклы и дроны на сумму более шести миллионов рублей, а также передали свыше двух тонн гуманитарной помощи, добавили в правительстве.
"...Вы всегда на острие решаемых страной проблем. И вам удается найти те точки, на которых нужно сосредоточить внимание для того, чтобы оказать помощь конкретным людям", — сказал президент России Владимир Путин на церемонии награждения.
В ходе мероприятия глава государства также вручил награды другим волонтерам, в том числе охранникам, помогавшим студентам в Старобельске, и спасателям из Дагестана.
Ранее семья Пожярскас стала победителем регионального этапа конкурса "Семья года" в номинации "Семья защитника Отечества", уточнили в пресс-службе.
 
Амурская областьРоссияСтаробельскВладимир ПутинВасилий Орлов (губернатор)Общероссийский народный фронт
 
 
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