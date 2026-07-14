Семья из Приамурья получила премию ОНФ из рук Путина

Андрюс и Юлия Пожярскас руководят волонтерской группой "СVОим! Вместе до Победы!". За время работы они закупили для военнослужащих квадроциклы, мотоциклы и дроны на сумму более шести миллионов рублей, а также передали свыше двух тонн гуманитарной помощи, добавили в правительстве.