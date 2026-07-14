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И.о. президента Южной Осетии поздравил ветеранов с Днем миротворца - РИА Новости, 14.07.2026
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06:23 14.07.2026
И.о. президента Южной Осетии поздравил ветеранов с Днем миротворца

Камболов поздравил ветеранов Южной Осетии с Днем миротворца

© Фото : пресс-служба правительства Южной ОсетииИ.о. президента Республики Южная Осетия Марат Камболов
И.о. президента Республики Южная Осетия Марат Камболов - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Южной Осетии
И.о. президента Республики Южная Осетия Марат Камболов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполняющий обязанности президента республики Южная Осетия Марат Камболов поздравил ветеранов с Днем миротворца.
  • Камболов подчеркнул, что День миротворца — это напоминание о высокой цене мира и призвал к ответственности за сохранение мира и воспитание молодежи на основе воспоминаний старшего поколения.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента республики Южная Осетия Марат Камболов поздравил ветеранов с Днем миротворца, отметив в разговоре с РИА Новости, что для республики это не просто праздник.
"Для Южной Осетии День миротворца - это не просто памятная дата. Это день, который напоминает, какой высокой ценой был сохранен мир на нашей земле. В этот день хочу искренне поблагодарить ветеранов миротворческих сил, семьи погибших военнослужащих и всех, кто выполнял эту непростую и благородную миссию", - сказал Камболов.
Путин на встрече с исполняющим обязанности Президента Южной Осетии Маратом Камболовым - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Народ Южной Осетии ориентирован на Россию, заявил Камболов
13 июля, 18:44
Он подчеркнул, что лучшая память о подвигах миротворцев - это не просто слова благодарности, а ответственность за сохранение мира, воспитание молодежи, которой необходимо знать историю не из книг, а из воспоминаний старшего поколения.
Четырнадцатого июля 1992 года, на основании соглашения "О принципах урегулирования грузино‑осетинского конфликта", который был подписан в Сочи между РФ и Грузией, в зону конфликта были введены Смешанные силы по поддержанию мира (ССПМ) в составе трех мотострелковых батальонов от России, Грузии и Северной Осетии, которые способствовали прекращению огня в регионе.
К этому моменту жертвами грузино‑осетинского военного конфликта, который длился три года, стали тысячи мирных жителей, были разрушены 117 сел, более 100 тысяч жителей изгнаны из своих домов. Миротворческая миссия стала уникальной из-за минимальных потерь. На протяжении 16 лет миротворцы несли службу, обеспечивая мир и стабильность в зоне конфликта.
В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов во время встречи в Москве. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Путин предложил Камболову обсудить приоритеты развития Южной Осетии
13 июля, 18:28
 
РоссияЮжная ОсетияГрузияМарат Камболов
 
 
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