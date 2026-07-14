И.о. президента Южной Осетии поздравил ветеранов с Днем миротворца

Краткий пересказ от РИА ИИ Исполняющий обязанности президента республики Южная Осетия Марат Камболов поздравил ветеранов с Днем миротворца.

Камболов подчеркнул, что День миротворца — это напоминание о высокой цене мира и призвал к ответственности за сохранение мира и воспитание молодежи на основе воспоминаний старшего поколения.

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента республики Южная Осетия Марат Камболов поздравил ветеранов с Днем миротворца, отметив в разговоре с РИА Новости, что для республики это не просто праздник.

"Для Южной Осетии День миротворца - это не просто памятная дата. Это день, который напоминает, какой высокой ценой был сохранен мир на нашей земле. В этот день хочу искренне поблагодарить ветеранов миротворческих сил, семьи погибших военнослужащих и всех, кто выполнял эту непростую и благородную миссию", - сказал Камболов

Он подчеркнул, что лучшая память о подвигах миротворцев - это не просто слова благодарности, а ответственность за сохранение мира, воспитание молодежи, которой необходимо знать историю не из книг, а из воспоминаний старшего поколения.

Четырнадцатого июля 1992 года, на основании соглашения "О принципах урегулирования грузино‑осетинского конфликта", который был подписан в Сочи между РФ и Грузией, в зону конфликта были введены Смешанные силы по поддержанию мира (ССПМ) в составе трех мотострелковых батальонов от России, Грузии и Северной Осетии, которые способствовали прекращению огня в регионе.

К этому моменту жертвами грузино‑осетинского военного конфликта, который длился три года, стали тысячи мирных жителей, были разрушены 117 сел, более 100 тысяч жителей изгнаны из своих домов. Миротворческая миссия стала уникальной из-за минимальных потерь. На протяжении 16 лет миротворцы несли службу, обеспечивая мир и стабильность в зоне конфликта.