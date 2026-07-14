Rheinmetall впервые поставил боеприпасы на Украину с нового завода

Краткий пересказ от РИА ИИ Немецкий оборонный концерн Rheinmetall осуществил первую поставку артиллерийских снарядов на Украину с завода в Унтерлюсе.

Первая партия боеприпасов включает в себя пятизначное число снарядов, а также метательные заряды.

Ключевым компонентом поставки являются снаряды RH1412 — новейшая разработка Rheinmetall, которая может использоваться в различных системах калибра 155 миллиметров.

БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о первой поставке артиллерийских снарядов на Украину с завода в Унтерлюсе, открытом в августе 2025 года.

"Rheinmetall впервые поставляет артиллерийские снаряды на Украину с завода в Унтерлюсе. До этого поставки осуществлялись с других производственных площадок Rheinmetall", - говорится в пресс-релизе оборонной компании.

Концерн уточнил, что первая партия поставленных из Унтерлюса боеприпасов включает в себя пятизначное число снарядов, а также метательные заряды, изготовленные на других предприятиях. Как утверждает Rheinmetall, на Украину уже поставлено более половины заказанных боеприпасов, оставшаяся часть будет отправлена до конца 2026 года.

Отмечается, что ключевым компонентом поставки являются снаряды RH1412, которые Rheinmetall называет новейшей разработкой в своем артиллерийском портфеле. Согласно пресс-релизу, они могут использоваться в различных системах калибра 155 миллиметров.

Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе . Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала концерн одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.