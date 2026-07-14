Ответ на незаконные санкции ЕС обязательно последует, заявил посол Грозов

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол РФ в Вене Андрей Грозов заявил, что ответ на незаконные санкции ЕС обязательно последует.

Австрия присоединилась к санкциям в отношении российских физических и юридических лиц.

ВЕНА, 14 июл - РИА Новости. Посол РФ в Вене Андрей Грозов в МИД Австрии во вторник заявил, что ответ на незаконные санкции ЕС обязательно последует.

« "Ответ на незаконные санкции ЕС обязательно последует", - подчеркнул посол РФ в ходе визита в МИД. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте посольства РФ в Telegram.

Уточняется, что во вторник посла России пригласили на беседу в МИД Австрии. Со ссылкой на заявление Верховного представителя ЕС с осуждением якобы совершаемых российской стороной кибератак против госорганов и объектов критической инфраструктуры стран-членов Евросоюза в ведомстве отметили неприемлемость подобных вредоносных акций, затрагивающих, по их словам, и Вену.

Было также объявлено о присоединении Австрии к соответствующим санкциям в отношении российских физических и юридических лиц.

Накануне Совет ЕС ввел крупнейший пакет санкций в рамках европейского режима киберограничений, включив в санкционные списки ряд физических лиц и организаций, которые, по утверждению Брюсселя, причастны к вредоносной деятельности в киберпространстве. Российская сторона отвергает подобные обвинения как необоснованные.