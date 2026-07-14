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Ответ на незаконные санкции ЕС обязательно последует, заявил посол Грозов - РИА Новости, 14.07.2026
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22:08 14.07.2026
Ответ на незаконные санкции ЕС обязательно последует, заявил посол Грозов

Посол РФ Грозов заявил, что ответ на незаконные санкции ЕС обязательно последует

© Sputnik / Виктор ТолочкоАндрей Грозов
Андрей Грозов - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
Андрей Грозов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Вене Андрей Грозов заявил, что ответ на незаконные санкции ЕС обязательно последует.
  • Австрия присоединилась к санкциям в отношении российских физических и юридических лиц.
ВЕНА, 14 июл - РИА Новости. Посол РФ в Вене Андрей Грозов в МИД Австрии во вторник заявил, что ответ на незаконные санкции ЕС обязательно последует.
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"Ответ на незаконные санкции ЕС обязательно последует", - подчеркнул посол РФ в ходе визита в МИД. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте посольства РФ в Telegram.

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Уточняется, что во вторник посла России пригласили на беседу в МИД Австрии. Со ссылкой на заявление Верховного представителя ЕС с осуждением якобы совершаемых российской стороной кибератак против госорганов и объектов критической инфраструктуры стран-членов Евросоюза в ведомстве отметили неприемлемость подобных вредоносных акций, затрагивающих, по их словам, и Вену.
Было также объявлено о присоединении Австрии к соответствующим санкциям в отношении российских физических и юридических лиц.
Накануне Совет ЕС ввел крупнейший пакет санкций в рамках европейского режима киберограничений, включив в санкционные списки ряд физических лиц и организаций, которые, по утверждению Брюсселя, причастны к вредоносной деятельности в киберпространстве. Российская сторона отвергает подобные обвинения как необоснованные.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что обвинения европейских стран в адрес России в якобы саботажах и кибератаках представляют попытку их политических деятелей реализовать свои агрессивные планы в отношении РФ.
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