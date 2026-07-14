Рейтинг@Mail.ru
Посол России назвал бездоказательными обвинения Австрии в кибератаках - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:09 14.07.2026
Посол России назвал бездоказательными обвинения Австрии в кибератаках

Посол Грозов заявил о неприемлемости обвинений РФ в причастности к кибератакам

© Фото : МИД РоссииПосол России в Австрии Андрей Грозов
Посол России в Австрии Андрей Грозов - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : МИД России
Посол России в Австрии Андрей Грозов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Вене Андрей Грозов был приглашен на беседу в МИД Австрии.
  • В МИД Австрии заявили о неприемлемости якобы совершаемых российской стороной кибератак против стран-членов Евросоюза.
  • Австрия присоединилась к санкциям в отношении российских физических и юридических лиц, а посол России заявил о неприемлемости обвинений в причастности к деструктивным действиям без доказательств.
ВЕНА, 14 июл - РИА Новости. Посол РФ в Вене Андрей Грозов заявил в МИД Австрии о неприемлемости обвинений против Москвы в причастности к кибератакам, так это бездоказательно, заявило посольство России.
Уточняется, что во вторник посла России пригласили на беседу в МИД Австрии. В ведомстве сослались на заявление Верховного представителя ЕС с осуждением якобы совершаемых российской стороной кибератак против госорганов и объектов критической инфраструктуры стран-членов Евросоюза. Там отметили неприемлемость подобных вредоносных акций, затрагивающих, по их словам, и Вену.
«

"Объявлено о присоединении Австрии к соответствующим санкциям в отношении российских физических и юридических лиц. Посол России указал на неприемлемость обвинений в нашей причастности к каким-либо деструктивным действиям как не имеющих под собой никаких доказательств", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте посольства РФ в Telegram.

Вид на здание посольства России в Гааге - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
МИД Нидерландов вызвал российского посла
13 июля, 18:57
 
В миреРоссияАвстрияВенаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала