Посол России назвал бездоказательными обвинения Австрии в кибератаках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ в Вене Андрей Грозов был приглашен на беседу в МИД Австрии.
- В МИД Австрии заявили о неприемлемости якобы совершаемых российской стороной кибератак против стран-членов Евросоюза.
- Австрия присоединилась к санкциям в отношении российских физических и юридических лиц, а посол России заявил о неприемлемости обвинений в причастности к деструктивным действиям без доказательств.
ВЕНА, 14 июл - РИА Новости. Посол РФ в Вене Андрей Грозов заявил в МИД Австрии о неприемлемости обвинений против Москвы в причастности к кибератакам, так это бездоказательно, заявило посольство России.
Уточняется, что во вторник посла России пригласили на беседу в МИД Австрии. В ведомстве сослались на заявление Верховного представителя ЕС с осуждением якобы совершаемых российской стороной кибератак против госорганов и объектов критической инфраструктуры стран-членов Евросоюза. Там отметили неприемлемость подобных вредоносных акций, затрагивающих, по их словам, и Вену.
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"Объявлено о присоединении Австрии к соответствующим санкциям в отношении российских физических и юридических лиц. Посол России указал на неприемлемость обвинений в нашей причастности к каким-либо деструктивным действиям как не имеющих под собой никаких доказательств", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте посольства РФ в Telegram.
МИД Нидерландов вызвал российского посла
13 июля, 18:57