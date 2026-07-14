Посол России назвал бездоказательными обвинения Австрии в кибератаках

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"Объявлено о присоединении Австрии к соответствующим санкциям в отношении российских физических и юридических лиц. Посол России указал на неприемлемость обвинений в нашей причастности к каким-либо деструктивным действиям как не имеющих под собой никаких доказательств", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте посольства РФ в Telegram.