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Посол Тарабрин предупредил Гаагу, что меры ЕС не останутся без ответа - РИА Новости, 14.07.2026
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18:31 14.07.2026
Посол Тарабрин предупредил Гаагу, что меры ЕС не останутся без ответа

РИА Новости: Тарабрин предупредил, что меры ЕС против РФ не останутся без ответа

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание посольства России в Гааге
Вид на здание посольства России в Гааге - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вид на здание посольства России в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол в Гааге Владимир Тарабрин заявил властям Нидерландов, что меры ЕС против России в связи с обвинениями в якобы кибератаках не останутся без ответа.
  • Он был приглашен в МИД Нидерландов в связи с выдвинутыми ЕС обвинениями в адрес России в якобы кибератаках и намерением принять шаги в связи с этим.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Меры ЕС против РФ в связи с обвинениям в якобы кибератаках не останутся без ответа, заявил посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин властям Нидерландов.
Как сообщили РИА Новости во вторник в российском посольстве в Нидерландах, посол РФ был приглашен в МИД Нидерландов в связи с выдвинутыми ЕС обвинениями в адрес России в якобы кибератаках и намерением принять шаги в связи с этим.
«
"Нидерландской стороне было указано, что односторонние неправомерные ограничительные шаги в адрес России не останутся без ответа", - подчеркнули в посольстве РФ.
В понедельник Совет ЕС объявил о введении санкций против девяти физических лиц и четырех организаций, связывая их с РФ и бездоказательно утверждая, что они якобы причастны к кибератакам против Украины и стран Евросоюза.
Президент России Владимир Путин в начале июня заявил, что все заявления Европы о кибератаках РФ против Запада делаются с позиции highly likely (с англ. - "весьма вероятно"), и напомнил, что нет ни одного доказанного факта.
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