Посол Тарабрин предупредил Гаагу, что меры ЕС не останутся без ответа

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол в Гааге Владимир Тарабрин заявил властям Нидерландов, что меры ЕС против России в связи с обвинениями в якобы кибератаках не останутся без ответа.

Он был приглашен в МИД Нидерландов в связи с выдвинутыми ЕС обвинениями в адрес России в якобы кибератаках и намерением принять шаги в связи с этим.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Меры ЕС против РФ в связи с обвинениям в якобы кибератаках не останутся без ответа, заявил посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин властям Нидерландов.

Как сообщили РИА Новости во вторник в российском посольстве в Нидерландах , посол РФ был приглашен в МИД Нидерландов в связи с выдвинутыми ЕС обвинениями в адрес России в якобы кибератаках и намерением принять шаги в связи с этим.

« "Нидерландской стороне было указано, что односторонние неправомерные ограничительные шаги в адрес России не останутся без ответа", - подчеркнули в посольстве РФ.

В понедельник Совет ЕС объявил о введении санкций против девяти физических лиц и четырех организаций, связывая их с РФ и бездоказательно утверждая, что они якобы причастны к кибератакам против Украины и стран Евросоюза.