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Посол Ирана прокомментировал агрессию против страны - РИА Новости, 14.07.2026
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09:10 14.07.2026
Посол Ирана прокомментировал агрессию против страны

Посол Джалали: агрессия против Ирана обречена на провал

© Фото : предоставлено посольством Ирана в РоссииПосол Ирана в России Казем Джалали
Посол Ирана в России Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : предоставлено посольством Ирана в России
Посол Ирана в России Казем Джалали. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что агрессия против Ирана обречена на провал, так как иранская дипломатия прочна и опирается на народную легитимность.
  • Доктрина развития Ирана нацелена на обретение внутреннего потенциала и формирование самодостаточности страны.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Державы, делающие ставку на силу, не могут подорвать дипломатию Ирана, заявил посол Ирана в России Казем Джалали в статье для РИА Новости.
"Агрессия против Ирана обречена на просчет и провал. Ведь иранская дипломатия, опирающаяся на социальный капитал и народную легитимность, настолько прочна, что мировые державы, делающие ставку на жесткую силу, не в состоянии ее подорвать", - написал посол.
Доктрина развития Ирана, как уточнил Джалали, нацелена на обретение страной внутреннего потенциала. Экономическое развитие, внутренняя сплоченность и внешнее сдерживание формируют таким образом основу для самодостаточности и повышают устойчивость к международным вызовам, подчеркнул посол.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Штаты возобновили обстрелы. По словам американского лидера Дональда Трампа, это стало реакцией на якобы действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. МИД Ирана страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.
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