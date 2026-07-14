Посол Ирана прокомментировал агрессию против страны

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Державы, делающие ставку на силу, не могут подорвать дипломатию Ирана, заявил посол Ирана в России Казем Джалали в статье для РИА Новости.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Штаты возобновили обстрелы. По словам американского лидера Дональда Трампа, это стало реакцией на якобы действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. МИД Ирана страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.