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Посол Ирана рассказал о переходе мира к многосторонности - РИА Новости, 14.07.2026
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08:43 14.07.2026
Посол Ирана рассказал о переходе мира к многосторонности

Посол Джалали: Иран, Россия и Китай переходят к мировой многосторонности

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казем Джалали
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казем Джалали . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Ирана в России Казем Джалали отметил усиливающуюся интеграцию между Ираном, Россией и Китаем как отражение перехода международного порядка к многосторонности.
  • Джалали подчеркнул, что сотрудничество между Тегераном, Москвой и Пекином является стабилизирующим фактором в сферах энергетической безопасности и мировой торговли.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Усиливающееся взаимодействие Ирана, России и Китая отражает мировой переход к многосторонности, написал посол Ирана в России Казем Джалали в статье для РИА Новости.
"Усиливающаяся интеграция между Ираном, Россией и Китаем, основанная на общем понимании последствий однополярной системы и противодействии таким инструментам давления, как односторонние санкции, является объективным отражением перехода международного порядка к многосторонности", - указал посол.
Всестороннее сотрудничество между Тегераном, Москвой и Пекином посол назвал стабилизирующим фактором в сферах энергетической безопасности и мировой торговли. Джалали подчеркнул, что оно формирует новую геометрию международной власти, основанную на стратегической рациональности.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия, Иран, Китай и ряд других стран могут обсуждать идею о создании площадки подсанкционных государств, чтобы противодействовать незаконным ограничениям.
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В миреРоссияИранКитайКазем ДжалалиДмитрий Медведев
 
 
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