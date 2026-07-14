Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казем Джалали . Архивное фото

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казем Джалали

Посол Ирана рассказал о переходе мира к многосторонности

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол Ирана в России Казем Джалали отметил усиливающуюся интеграцию между Ираном, Россией и Китаем как отражение перехода международного порядка к многосторонности.

Джалали подчеркнул, что сотрудничество между Тегераном, Москвой и Пекином является стабилизирующим фактором в сферах энергетической безопасности и мировой торговли.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Усиливающееся взаимодействие Ирана, России и Китая отражает мировой переход к многосторонности, написал посол Ирана в России Казем Джалали в статье для РИА Новости.

"Усиливающаяся интеграция между Ираном Россией и Китаем, основанная на общем понимании последствий однополярной системы и противодействии таким инструментам давления, как односторонние санкции, является объективным отражением перехода международного порядка к многосторонности", - указал посол.

Всестороннее сотрудничество между Тегераном, Москвой и Пекином посол назвал стабилизирующим фактором в сферах энергетической безопасности и мировой торговли. Джалали подчеркнул, что оно формирует новую геометрию международной власти, основанную на стратегической рациональности.