Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Ирана в России Казем Джалали отметил усиливающуюся интеграцию между Ираном, Россией и Китаем как отражение перехода международного порядка к многосторонности.
- Джалали подчеркнул, что сотрудничество между Тегераном, Москвой и Пекином является стабилизирующим фактором в сферах энергетической безопасности и мировой торговли.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Усиливающееся взаимодействие Ирана, России и Китая отражает мировой переход к многосторонности, написал посол Ирана в России Казем Джалали в статье для РИА Новости.
Всестороннее сотрудничество между Тегераном, Москвой и Пекином посол назвал стабилизирующим фактором в сферах энергетической безопасности и мировой торговли. Джалали подчеркнул, что оно формирует новую геометрию международной власти, основанную на стратегической рациональности.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия, Иран, Китай и ряд других стран могут обсуждать идею о создании площадки подсанкционных государств, чтобы противодействовать незаконным ограничениям.