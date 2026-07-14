Краткий пересказ от РИА ИИ Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что поведение лидеров США и Израиля указывает на их отчаяние.

Джалали подчеркнул, что увеличение жертв и целенаправленных убийств свидетельствует о стратегическом тупике США и Израиля перед лицом Ирана и его союзников.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Поведение лидеров США и Израиля указывает на их отчаяние, заявил посол Ирана в России Казем Джалали в статье для РИА Новости.

"Анализ поведенческих моделей (президента США - ред.) Дональда Трампа и (премьер-министра Израиля - ред.) Биньямина Нетаньяху в регионе Западной Азии указывает на своего рода структурное отчаяние накануне крупных геополитических перемен", - написал Джалали.

Увеличение жертв и целенаправленных убийств свидетельствуют не о превосходстве силы, а о "стратегическом тупике" США и Израиля перед лицом Ирана и его союзников, подчеркнул посол.

"Бездействие же международных институтов в ответ на этот кризис подрывает легитимность существующего в мире порядка и создает основу для формирования новых глобальных коалиций", - отметил он.