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Посол Ирана прокомментировал поведение лидеров США и Израиля - РИА Новости, 14.07.2026
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08:42 14.07.2026
Посол Ирана прокомментировал поведение лидеров США и Израиля

Посол Джалали: поведение Трампа и Нетаньяху указывает на их отчаяние

© Фото : предоставлено посольством Ирана в РоссииПосол Ирана в России Казем Джалали
Посол Ирана в России Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : предоставлено посольством Ирана в России
Посол Ирана в России Казем Джалали. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что поведение лидеров США и Израиля указывает на их отчаяние.
  • Джалали подчеркнул, что увеличение жертв и целенаправленных убийств свидетельствует о стратегическом тупике США и Израиля перед лицом Ирана и его союзников.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Поведение лидеров США и Израиля указывает на их отчаяние, заявил посол Ирана в России Казем Джалали в статье для РИА Новости.
"Анализ поведенческих моделей (президента США - ред.) Дональда Трампа и (премьер-министра Израиля - ред.) Биньямина Нетаньяху в регионе Западной Азии указывает на своего рода структурное отчаяние накануне крупных геополитических перемен", - написал Джалали.
Увеличение жертв и целенаправленных убийств свидетельствуют не о превосходстве силы, а о "стратегическом тупике" США и Израиля перед лицом Ирана и его союзников, подчеркнул посол.
"Бездействие же международных институтов в ответ на этот кризис подрывает легитимность существующего в мире порядка и создает основу для формирования новых глобальных коалиций", - отметил он.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
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