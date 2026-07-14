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Украинский рэпер переводил деньги соучастнику попытки удара в Подмосковье - РИА Новости, 14.07.2026
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10:22 14.07.2026
Украинский рэпер переводил деньги соучастнику попытки удара в Подмосковье

Рэпер Киевстонер переводил деньги соучастнику попытки удара в Подмосковье

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пособник исполнителя сорванного удара Киева по предприятию ВПК рассказал, что украинский рэпер Киевстонер переводил ему деньги.
  • СБУ планировала удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области, но он был сорван.
  • Все запущенные FPV-дроны были уничтожены силами спецподразделения ФСБ, безопасность предприятия и людей была гарантирована.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пособник исполнителя сорванного удара Киева по предприятию ВПК рассказал, что украинский рэпер Киевстонер переводил ему деньги, видео с признанием злоумышленника обнародовала ФСБ.
"Получил сообщение в мессенджере Telegram от своего ранее знакомого Васильева Альберта Викторовича, он также известен под псевдонимом Киевстонер, который попросил меня за денежное вознаграждение приобрести продукты питания и инструменты, которые я отвез в один из промышленных районов Московской области и оставил в лесопосадке", - сказал пособник. По его словам, он все сфотографировал и отправил Васильеву фото в Telegram.
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"Он перевел мне денежные средства на банковскую карту - не только оплату текущих расходов, но и денежные средства, которые я должен был передать неизвестному мне молодому человеку", - добавил задержанный.
Украинский рэпер и киноактер Альберт Васильев под псевдонимом Киевстонер, проживающий сейчас в Европе, причастен к организации сорванного удара Киева по предприятию ВПК в Подмосковье, сообщила ранее ФСБ.
По информации ФСБ, ранее был сорван задуманный Службой безопасности Украины (СБУ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Исполнитель сорванной атаки собрал и активировал FPV-дроны, а также наладил канал связи с зарубежными операторами беспилотников.
После запуска противником FPV-дронов в сторону подмосковного предприятия ВПК все они были уничтожены силами спецподразделения Федеральной службы безопасности, сопровождавшего проведение операции по срыву этой попытки атаки, безопасность предприятия, гражданских лиц и военнослужащих была гарантирована, сообщила ФСБ. Исполнитель задержан и дает признательные показания.
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