Краткий пересказ от РИА ИИ Пособник исполнителя сорванного удара Киева по предприятию ВПК рассказал, что украинский рэпер Киевстонер переводил ему деньги.

СБУ планировала удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области, но он был сорван.

Все запущенные FPV-дроны были уничтожены силами спецподразделения ФСБ, безопасность предприятия и людей была гарантирована.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пособник исполнителя сорванного удара Киева по предприятию ВПК рассказал, что украинский рэпер Киевстонер переводил ему деньги, видео с признанием злоумышленника обнародовала ФСБ.

"Получил сообщение в мессенджере Telegram от своего ранее знакомого Васильева Альберта Викторовича, он также известен под псевдонимом Киевстонер, который попросил меня за денежное вознаграждение приобрести продукты питания и инструменты, которые я отвез в один из промышленных районов Московской области и оставил в лесопосадке", - сказал пособник. По его словам, он все сфотографировал и отправил Васильеву фото в Telegram.

"Он перевел мне денежные средства на банковскую карту - не только оплату текущих расходов, но и денежные средства, которые я должен был передать неизвестному мне молодому человеку", - добавил задержанный.

Украинский рэпер и киноактер Альберт Васильев под псевдонимом Киевстонер, проживающий сейчас в Европе, причастен к организации сорванного удара Киева по предприятию ВПК в Подмосковье, сообщила ранее ФСБ.

По информации ФСБ, ранее был сорван задуманный Службой безопасности Украины (СБУ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Исполнитель сорванной атаки собрал и активировал FPV-дроны, а также наладил канал связи с зарубежными операторами беспилотников.