"Портовый альянс" усилил систему защиты от пожаров в порту Мурманска и ДФО

"Портовый альянс" усилил систему защиты от пожаров в порту Мурманска и ДФО

"Портовый альянс" усилил систему защиты от пожаров в порту Мурманска и ДФО

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Группа компаний "Портовый альянс" капитально отремонтировала систему пожарной сигнализации здания вагоноопрокидывателя в порту "Остерра" на Дальнем Востоке, а в Мурманском морском торговом порту внедрила централизованное управление противопожарной защитой.

Холдинг реализует комплекс мер по укреплению пожарной безопасности на ключевых производственных объектах, который включает инженерно-технические мероприятия, модернизацию систем пожарной сигнализации и развитие средств противопожарной защиты. Капитальные вложения направлены на автоматизацию контроля, защиту сложной портовой инфраструктуры и обеспечение непрерывности транспортных процессов для грузовладельцев.

По проекту новой системой противопожарной защиты будут защищены все уровни здания в порту "Остерра" — от галерей до диспетчерского поста. Дополнительно здесь внедрят зональное речевое оповещение с системой обратной связи подземных ярусов с диспетчерским постом. На пересыпных станциях реализована система дренчерного пожаротушения, орошение происходит по обеим сторонам конвейерной ленты внутри зданий. Капитальный ремонт стал ключевым технологическим проектом холдинга в регионе, уточняет пресс-служба "Портового альянса".

"В Туапсинском балкерном терминале выполнен монтаж водяных завес на базе сухотрубов. Специализированные барьеры смонтированы на несущих опорах из негорючих материалов вдоль границ предприятия и между производственными зданиями, выполняя роль противопожарной преграды. Ранее на причальных сооружениях терминала были модернизированы сети внутреннего пожарного водопровода и построен новый магистральный трубопровод длиной 861 метр", — указывается в сообщении.

В Арктике, в Мурманском морском торговом порту, сделана ставка на цифровизации безопасности — внедрено централизованное управление противопожарной защитой на базе программного комплекса "Орион Про". Модернизированные объекты, включая трансформаторную подстанцию ТП-21 и склад укрупнения грузов, подключены к единому диспетчерскому пульту холдинга. Это позволяет вести непрерывный мониторинг датчиков и контролировать исправность шлейфов в режиме реального времени.

"Пожарная безопасность производственных объектов является одним из ключевых условий устойчивой работы портовых предприятий. Компания последовательно реализует инженерно-технические мероприятия, направленные на повышение надежности систем противопожарной защиты, поскольку для современных портовых объектов особенно важны автоматизированный мониторинг, исправность систем и оперативное реагирование. Усиление контура пожарной безопасности на ключевых узлах, таких как вагоноопрокидыватели или причальные комплексы, снижает риски возникновения и распространения пожаров и повышает устойчивость производственных процессов. Реализация таких проектов способствует снижению рисков внештатных ситуаций и поддержанию непрерывности работы терминалов", – приводит пресс-служба слова начальника Управления по охране труда и промышленной безопасности компании "Портовый альянс" Натальи Путинцевой.

Одновременно с инвестициями специалисты на местах ведут непрерывную профилактическую работу, контролируя состояние всех действующих систем противопожарной защиты. Проводятся проверки систем противопожарного водоснабжения, проверяется укомплектованность пожарных кранов, осуществляется осмотр и техническое обслуживание автоматических систем тушения, сигнализации и оповещения, проверка огнезащитных покрытий, обслуживание огнетушителей и другие регламентные мероприятия.