ВС России поразили бензовоз для перевозки военных грузов для ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В порту Южный поражены объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании «МигТранс».
- Также в порту поражены 12 грузовиков и бензовоз, которые перевозили грузы военного назначения и ГСМ для ВСУ.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Объекты инфраструктуры, 12 грузовиков и бензовоз для перевозки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ поражены в порту Южный, сообщило Минобороны России.
"Кроме того, в порту Южный (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании "МигТранс", а также 12 грузовых автомобилей и бензовоз, осуществляющие перевозку грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ", - говорится в сообщении.
По информации военного ведомства, в течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18