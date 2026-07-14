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ВС России поразили бензовоз для перевозки военных грузов для ВСУ - РИА Новости, 14.07.2026
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14:57 14.07.2026 (обновлено: 15:09 14.07.2026)
ВС России поразили бензовоз для перевозки военных грузов для ВСУ

В порту Южный ВС России поразили бензовоз для перевозки военных грузов для ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая подготовка штурмовиков
Боевая подготовка штурмовиков - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В порту Южный поражены объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании «МигТранс».
  • Также в порту поражены 12 грузовиков и бензовоз, которые перевозили грузы военного назначения и ГСМ для ВСУ.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Объекты инфраструктуры, 12 грузовиков и бензовоз для перевозки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ поражены в порту Южный, сообщило Минобороны России.
"Кроме того, в порту Южный (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании "МигТранс", а также 12 грузовых автомобилей и бензовоз, осуществляющие перевозку грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ", - говорится в сообщении.
По информации военного ведомства, в течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
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