Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Лодзь поляк избил соотечественника, приняв его за украинца.

Пострадавший получил серьезные травмы головы, носа и челюсти.

Личность нападавшего пока не установлена.

ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Гражданин Польши напал на улице польского города Лодзь на другого поляка, приняв его за украинца, сообщает радиостанция Гражданин Польши напал на улице польского города Лодзь на другого поляка, приняв его за украинца, сообщает радиостанция RMF24

"Полиция Лодзи разыскивает преступника, совершившего нападение в центре города. По словам пострадавшего, поляка, нападавший напал на него, потому что принял его за украинца. Пострадавший получил серьезные травмы головы, носа и челюсти. Нападавший также оскорбил его, намекнув, что ему не место в нашей стране", - отметило радио.

По словам представителя местного полицейского управления Максимилиана Ясяка, личность нападавшего пока не установлена. "Преступник, проходя мимо жителя Лодзи, разговаривавшего по телефону, ударил его кулаком, а затем начал оскорблять, намекая, что ему не место в Польше", — сказал он.

По данным полиции, преступник принял его за украинца и дважды ударил по голове. Пострадавший получил перелом носа и челюсти. Мужчина был доставлен в больницу, а на следующий день подал заявление в полицейский участок.