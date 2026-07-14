Поляк напал на соотечественника, приняв его за украинца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Лодзь поляк избил соотечественника, приняв его за украинца.
- Пострадавший получил серьезные травмы головы, носа и челюсти.
- Личность нападавшего пока не установлена.
ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Гражданин Польши напал на улице польского города Лодзь на другого поляка, приняв его за украинца, сообщает радиостанция RMF24.
"Полиция Лодзи разыскивает преступника, совершившего нападение в центре города. По словам пострадавшего, поляка, нападавший напал на него, потому что принял его за украинца. Пострадавший получил серьезные травмы головы, носа и челюсти. Нападавший также оскорбил его, намекнув, что ему не место в нашей стране", - отметило радио.
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По словам представителя местного полицейского управления Максимилиана Ясяка, личность нападавшего пока не установлена. "Преступник, проходя мимо жителя Лодзи, разговаривавшего по телефону, ударил его кулаком, а затем начал оскорблять, намекая, что ему не место в Польше", — сказал он.
По данным полиции, преступник принял его за украинца и дважды ударил по голове. Пострадавший получил перелом носа и челюсти. Мужчина был доставлен в больницу, а на следующий день подал заявление в полицейский участок.
Правоохранители выяснили, что напавший мужчина — поляк. "Только после его задержания и допроса мы сможем установить мотив и предъявить обвинения на его основании", — отметил Ясяк.