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Поляк напал на соотечественника, приняв его за украинца - РИА Новости, 14.07.2026
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18:43 14.07.2026
Поляк напал на соотечественника, приняв его за украинца

В Польше мужчина принял соотечественника за украинца и напал на него

© Shutterstock/FOTODOM / FotoDaxАвтомобиль полиции в Польше
Автомобиль полиции в Польше - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / FotoDax
Автомобиль полиции в Польше. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Лодзь поляк избил соотечественника, приняв его за украинца.
  • Пострадавший получил серьезные травмы головы, носа и челюсти.
  • Личность нападавшего пока не установлена.
ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Гражданин Польши напал на улице польского города Лодзь на другого поляка, приняв его за украинца, сообщает радиостанция RMF24.
"Полиция Лодзи разыскивает преступника, совершившего нападение в центре города. По словам пострадавшего, поляка, нападавший напал на него, потому что принял его за украинца. Пострадавший получил серьезные травмы головы, носа и челюсти. Нападавший также оскорбил его, намекнув, что ему не место в нашей стране", - отметило радио.
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По словам представителя местного полицейского управления Максимилиана Ясяка, личность нападавшего пока не установлена. "Преступник, проходя мимо жителя Лодзи, разговаривавшего по телефону, ударил его кулаком, а затем начал оскорблять, намекая, что ему не место в Польше", — сказал он.
По данным полиции, преступник принял его за украинца и дважды ударил по голове. Пострадавший получил перелом носа и челюсти. Мужчина был доставлен в больницу, а на следующий день подал заявление в полицейский участок.
Правоохранители выяснили, что напавший мужчина — поляк. "Только после его задержания и допроса мы сможем установить мотив и предъявить обвинения на его основании", — отметил Ясяк.
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